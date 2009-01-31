همدان نیازمند تدوین منشور توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید محمد کاظم حجازی شامگاه دیشب در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با تاکید بر تهیه برنامه ای واحد در راستای توسعه استان همدان ،تصریح کرد: با تهیه این برنامه دیگر مهم نیست که چه مدیری از کدام گروه و با چه سلیقه ای بر سر کار بیاید ملزم به اجرای برنامه های تدوین شده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با تدوین این منشور توسط یک تیم کارشناسی خبره و کارآمد، مدیر جدید اجرایی متوجه خواهد شد که مدیر قبلی کار را تا کجا به سرانجام رسانده و ادامه کار وی تا کجا و براساس چه معیاری خواهد بود.

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به این که انقلاب اسلامی زمینه ایجاد عدالت در همه زمینه ها را فراهم کرد، خاطر نشان ساخت: در بحث توسعه شهر و ایجاد امکانات باید تمام مناطق به طور یکسان در نظر گرفته شود.

حجازی تصریح کرد: در برگزاری ملاقات هایی با مردم در حوزه های انتخابی ، مردم نیز به این مطلب اذعان داشتند که خدمات انجام شده در مناطق مختلف یکسان نیست.

نماینده مردم همدان در مجلس نیز ضمن اشاره به سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: همت و تلاش بی‌وقفه مدیران نظام موجب شده که کارنامه موفق ایران اسلامی در اذهان ملی و فراملی بیانگر خدمت به مردم باشد.

سیدمحمدکاظم حجازی ادامه داد: توجه به دغدغه‌های مردم و همت صادقانه به آنها، مهم‌ترین دلیل سربلندی کشور در مقابل ملت خود و حتی مستکبران دنیاست.