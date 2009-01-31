دانشکده کشاورزی همدان در معرض تخریب است

محمد علی زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان بیان اینکه چندین دهه از عمر این دانشکده می گذرد، خاطر نشان کرد: هر لحظه ممکن است حادثه ای اتفاق بیفتد و این امر اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای بازسازی این ساختمان سخن گفت و یاد آور شد: متاسفانه به دلیل عدم پیگیری های لازم، این بودجه در اختیار دانشگاه قرار نگرفت.

زلفی گل با اشاره به توسعه رشته های هنری و صنایع دستی در استان همدان گفت: دانشکده ای بدین منظور در شهرستان بهار راه اندازی شده است که در آینده نزدیک نسبت به ادامه تحصیل علاقمندان در رشته هنری فرش بافی ،دانشجو پذیرش می کند.

وی با بیان اینکه ساختمان و خوابگاه این دانشکده در بهار آماده بهره برداری است، اظهار داشت : تا کنون 800 میلیون ریال برای راه اندازی این رشته اختصاص داده شده است.