سیاستهای بوش درقبال ایران اشتباه بود/لزوم گفتگوی بدون پیش شرط با تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال،"محمد البرادعی" که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخن می گفت،اظهار داشت : گامهایی که دولت جدید آمریکا در قبال ایران باید بردارد؛ شامل بازکردن درهای گفتگوی مستقیم در سطح بالا با مقامات ایران بدون هیچ پیش شرطی است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه گفت : تمام سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت جرج بوش در قبال ایران اشتباه بود و از همین رو دولت باراک اوباما پس از انجام گفتگوهای مستقیم باید درباره طرح"فریز در برابر فریز" با ایران وارد مذاکره شود.

البرادعی سپس اعلام کرد که برداشتن این گام از سوی آمریکا ظرف شش ماه امکان پذیر خواهد بود.

البراداعی گامهای بعدی را که در این راه باید برداشته شوند،پرداختن به چالشهای فعلی میان آمریکا و ایران دانست و از بین بردن نگرانیهای امنیتی ایران از سوی آمریکا را یکی از این چالشها دانست و گفت : باید جو موجود در خاورمیانه تغییر کند و به تمام کشورهای منطقه اعلام شود که داشتن سلاح های هسته ای نه پرستیژ و نه امنیت را برای آنها به ارمغان نمی آورد.

البرادعی در ادامه گفت : فراهم کردین شرایطی همچون دسترسی آزادانه به فناوریها، دسترسی به سازمان تجارت جهانی، فراهم کردن تضمینهای امنیتی و روابط عادی با سایر کشورها و آمریکا برای ایران می تواند تهران را به انجام مذاکرات تشویق کند.

البراداعی در حالی این سخنان را ایراد می کند که در روزهای گذشته رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا از تمایل خود برای انجام مذاکره با تهران سخن گفته اند؛جمهوری اسلامی ایران هرگونه گفتگو با آمریکا را مشروط به تغییر بنیادین رفتار و رویکرد حاکمان کاخ سفید و عذرخواهی رسمی آنها از ملت ایران به سبب جنایات بی شماری که در طول دهه های گذشته چه با حمایت از رژیم پهلوی و چه با حمایت از رژیم صدام در طول جنگ تحمیلی هشت ساله مرتکب شدند، دانسته است.