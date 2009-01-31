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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۱۲

مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال امارات فردا آغاز می شود

مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال امارات فردا آغاز می شود

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های امارات از فردا با برگزاری دو بازی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و سومین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های امارات موسوم به جام ریاست جمهوری فردا با برگزاری دو دیدار وارد مرحله یک چهارم نهایی می شود. در این چارچوب تیم الشباب، حریف سپاهان در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به دیدار الشارجه می رود و الجزیره نیز با الوحده روبرو می شود. تقابل رقیب استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با الوحده می تواند یکی از جذاب ترین دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های امارات باشد.

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:
یکشنبه - 13/11/87
* الشعب - الشارجه
* الجزیره - الوحده

دوشنبه - 14/11/87
* الخلیج - الظفره
* العین - بن یاس

کد مطلب 825728

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