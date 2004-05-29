آزمايشگاهي براي ايمن سازي شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" شبكه هاي مخابراتي و سيستم هاي بانكي از مهمترين سيستم هاي ارتباطي در هر كشوري است. از آنجا كه هميشه و در همه جا افراد سودجو براي سوء استفاده از اطلاعات سري هر كشور و يا هر فردي از جامعه به نفع خود يا كشور ديگري در كمين نشسته اند، حفاظت از سيستم هاي ارتباطي و شبكه هاي مخابراتي واجب به نظر مي رسد. بحث هكرها نيز هر روز داغتر مي شود و سوء استفاده هاي هكرهاي پيشرفته گريبان بسياري از شركت هاي معتبر دنيا و سيستم هاي بانكي را گرفته است. دانشگاه علم و صنعت ايران براي رفع اين نقيصه از سال 1382 اقدام به پذيرش دانشجو در رشته رمز گذاري و سيستم امن در مقطع كارشناسي ارشد كرده است و در هفته جاري آزمايشگاه رمز گذاري و سيستم امن در اين زمينه در دانشگاه علم و صنعت مورد بهره برداري قرار مي گيرد تا با استفاده از دانشجويان تربيت شده در اين رشته به ايجاد سيستم امن در شبكه هاي مخابراتي اقدام شود.

دكتر مجيد نادري استاد دانشكده مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت به خبرنگار دانشگاهي مهر گفت: آنچه مهم است حفاظت از شبكه هاي مخابراتي و سيستم هاي بانكي است. سال ها پيش به اين مسئله پي برده بوديم ، حتي قبل از جنگ تحميلي نيز چنين پيشنهادي را داده بوديم كه مورد استقبال قرار نگرفت. بعدها نيز مصر به ايجاد چنين سيستم امني در كشور بوديم كه متاسفانه وزارت كشور با اينكه با اين سيستم در ارتباط مستقيم است، توجهي به اين موضوع نكرد و در نهايت با وزارت پست، تلگراف و تفلن در اين مورد به توافق رسيديم و با سرمايه گذاري 200 ميليون توماني وزارت پست، تلگراف و تلفن اقدام به راه اندازي آزمايشگاه رمز گذاري و سيستم امن كرديم كه هم اكنون آماده بهره برداري است. همچنين از سال قبل با احداث رشته رمز گذاري و سيستم امن به پرورش نيروي انساني در اين زمينه اقدام كرديم. اكنون با استفاده از اين نيروي كاري متخصص و آزمايشگاهي مجهز به ايمن سازي شبكه هاي ارتباطي و مخابراتي خواهيم پرداخت.