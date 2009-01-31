460 سایت و وبلاگ مذهبی در کشور فعالیت دارند

دکتر مجید ابهری استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران و کارشناس علوم رفتاری و آسیبهای اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از 460 سایت و وبلاگ مذهبی فعال هستند، اظهار داشت: بسیاری از وبلاگها در قالب اصول مذهبی جهت ایجاد شک و شبهه فعالیت می کنند به ویژه بعضی از وبلاگها که از مراکز وهابی بودجه می گیرند و تئوریهای آنها را پیاده می کنند.

ابهری با اشاره به اینکه وبلاگهایی که تحت نظارت مراکز مذهبی هستند و مطالب آنها با کنترل علمی به نظر بینندگان می رسد، قابل اعتماد بوده و باید گسترش یابند، گفت: کاربران به وبلاگهای بدون هویت فقط با عناوین مذهبی نباید توجهی داشته باشند چرا که در حال حاضر مراکز تبلیغات بهایی، وهابیت و برخی از فرقه های صوفیه با عناوین ظاهر فریب به سمپاشی و تفرقه افکنی مشغول هستند.

وی افزود: برخی افراد با توجه به سهولت ایجاد وبلاگ اقدام به نشر آن کرده و نظریات و افکار خود را در قالب مسائل مذهبی مطرح می کنند. وبلاگها و سایتهای شیطان پرستی که به زبان فارسی در حال فعالیت هستند، اخیرا قالب ظاهری خود را عوض کرده و با ظواهری فریبنده دوباره به میدان آمده اند. بسیاری از وبلاگهای این چنینی سرچشمه‌ای در از خارج از ایران داشته و توسط دشمنان انقلاب اسلامی هدایت می شوند.

ابهری در ادامه یادآور شد: مسئولین نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی فقط به صرف غیر اخلاقی بودن سایت یا وبلاگ نباید آن را فیلتر کنند، بلکه باید وبلاگهای گمراه کننده دینی را که بسیار خطرناک و مسموم تر هستند را نیز به گونه ای از ادامه کار منع کنند. در شرایطی که امروزه انواع فیلتر شکنها رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرند بهترین راه مطالعه اینگونه وبلاگها و پاسخگویی به آنها است. در زمینه مذهبی خوشبختانه کارشناسان کارآمد و خبره ای حضور دارند که توانایی علمیشان، آنها را قادر به مقابله با سایتهای مسموم می کند.

وی گفت: اخیرا سایتی با نام همسریابی اسلامی، دوستیابی اسلامی به کار افتاده که به نظر می رسد سر نخ این دو سایت نیز در دست افراد فاقد صلاحیت است و با گرفتن مشخصات در پاره ای مواقع و آدرسهای افراد، انواع کتب، بروشور و دعوتنامه به طور خصوصی برای آنها ارسال می شود، بنابراین نظارت و کنترل اینگونه سایتها نیز نباید از نظر دور بمانند. با توجه به تعدد انواع وبلاگها و سایتها می توان گفت بیش از 2 هزار سایت و وبلاگ به زبان فارسی وجود دارند که تعدادی از آنها با مأموریهای مشخص و اهداف معین فعال شده اند .

دکتر ابوذر رضاسلطانی مدیر بخش دین و اندیشه مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان نیز در این ارتباط با اشاره به اینکه آمارهای سایتها و وبلاگهای مذهبی خیلی دقیق نیستند، زیرا وبلاگ در حوزه یک پوشه شخصی قرار می گیرد و تعریف از وبلاگ مذهبی متفاوت است، اظهار داشت: انجمنها و پایگاهای متفاوتی وجود دارند که وبلاگ نویسان قرآنی، وبلاگهای عاشورایی، وبلاگ نویسان مهدوی، وبلاگ نویسان ارزشی و وبلاگ نویسان مذهبی به صورت پایگاه و کانون جمع شده اند.



سلطانی افزود: کانون وبلاگ نویسان مذهبی 3545 کاربر دارد که 2956 موضوع را پوشش می دهند. وبلاگهای گوناگون دارای مجمعهای خودجوش درونی هستند. بنابراین آمار خیلی جدی نداریم. شاید وزارت ارتباطات طبق تقسیم بندی خود بتواند آماری ارائه کند. افراد در بخشی از وبلاگ خود مطالب مذهبی و بخشی ادبی، بخشی نظرات، بخشی هم معرفی سایر وبلاگها می پردازند.

وی در خصوص نظارت بر روی سایتها و وبلاگها گفت: شورای عالی اطلات در وزارت ارتباطات متولی این امر است که وبلاگها را بررسی می کند و وبلاگهایی را که از معیارها و مرامنامه های ذکر شده تبعیت کنند مورد بررسی قرار داده و برخی از وبلاگها و سایتها از که خطوط قرمز را رعایت نکنند فیلتر می کند.

دکتر رضاسلطانی با بیان اینکه متأسفانه وبلاگها بیش از سایتهای رسمی و غیردولتی که جنبه عمومی دارد، جنبه شخصی و خصوصی قویتری دارند که نظارت بر آنها به خاطر کثرت بسیار که میزبانهای گوناگون داخلی و خارجی دارند سخت می شود، تصریح کرد: آنها مطالبی را ارائه می کنند که دقیق نیست و امکان خطا و انحراف در آنها وجود دارد اما تحول خوبی که شکل گرفته مجمع تشکل پایگاههای وبلاگها است که بیش از چند هزار وبلاگ مرامنامه و معیارهایی را ذکر می کنند که در آنجا عضو می شوند که در حلقه هویت مجازی نقد و بازخوانی مطالب هم می پردازند.