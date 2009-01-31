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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۳۲

مبتکر گیلانی برای اولین بار اسلحه هوشمند را ساخت

رشت - خبرگزاری مهر: یک نوجوان مبتکر گیلانی برای نخستین بار در کشور اسلحه هوشمند را طراحی و ساخته است.

امیرحسنعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اسلحه به صورت هوشمند کار می کند و از سه قسمت پایه، اسلحه و مانیتور تشکیل شده که از طریق دوربین مادون قرمز، دوربین شکاری و گیربوکسهای چپ و راست با 360 درجه و بالا و پائین 30 درجه هدایت می شود.

وی متذکر شد: برای ساخت این اسلحه هفت میلیون ریال هزینه شده است.

حسنعلی زاده در ادامه از مسئولان جهت ارتقای این طرح خواستار حمایت بیشتر شد.

"امیر حسنعلی زاده" دانش آموز سال سوم دبیرستان در رشته برق است و در روستای حسن سرا از توابع بخش مرکزی شهرستان رودسرزندگی می کند.

کد مطلب 825732

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