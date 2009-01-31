حداد عادل در گفتگو با مهر: نقشه جامع علمی با تمام توان تدوین شد / نقشه علمی کشور سند آسمانی نیست

غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هر متخصص و صاحب نظری اگر عیب و ایرادی در نقشه جامع علمی کشور سراغ دارد، می تواند ارائه دهد و بی تردید هم طراحان نقشه جامع علمی کشور و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی از نقدها استقبال می کنند تا این نقشه بهتر شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اموری مانند نقشه جامع علمی کشور همیشه قابل بهتر شدن هستند و وقتی رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بر "تکمیل و اجرای" نقشه جامع علمی کشور تاکید می کنند ناظر بر همین است که این نقشه همواره این قابلیت را دارد که بهتر و تکمیل تر شود.

وی افزود: تکمیل نقشه جامع علمی کشور به این معناست باید این نقشه را مرتب بررسی کرد و آن را به اجرا نزدیک کرد.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: هر چند که در ابلاغ سیاستهای برنامه پنجم توسعه درباره نقشه جامع علمی کشور تاکید بر تکمیل این نقشه شده است اما این تاکید به معنای نادیده گرفتن دقتها و تلاشهایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تهیه این نقشه صورت گرفته است، نیست.

حداد عادل افزود: پیش نویسی که در حال حاضر برای نقشه جامع علمی کشور تهیه شده اقدامی است که کشور با توجه به ظرفیتهای بسیار انجام داده است یعنی برای تهیه این پیش نویس از ظرفیتهای موجود استفاده شده و کاری ارائه شده که از دست متخصصان و افراد موجود بر می آمده است.