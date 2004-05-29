رئيس جمهور تركيه با قانون اصلاحات در بخش آموزش مذهبي اين كشور مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، نجدت سزر با بندهاي قانون جنجال برانگيز درباره اصلاح نظام آموزش مذهبي مخالفت كرد، براساس اين قانون به طلبه هاي مراكز ديني اجازه داده مي شود براي ادامه تحصيلات عاليه وارد دانشگاه هاي تركيه شوند.

رئيس جمهور تركيه اين قانون را كه بسياري معتقدند ضربه اي به لائيك است، براي تجديد نظر به پارلمان فرستاد.

اصرار دولت اسلامگراي تركيه به رياست رجب طبيب اردوغان بر تصويب و اجراي اين قانون راه را در مقابل درگيري ها ميان حكومت از يك سو و ارتش و رئيس جمهوري به عنوان جريان لائيك از سوي ديگر باز مي كند.

خبرگزاري آناتولي تركيه گزارش داد رئيس جمهور تركيه از حق وتو برضد موادي از قانون كه ارتش لائيك تركيه شديدا به آن اعتراض كرده، استفاده كرد.

اين قانون كه پارلمان تركيه در 13 ماه مي آن را تصويب كرد، درهاي دانشگاه ها را به روي طلاب علوم ديني اين كشور و اشتغال آنها در ادارات دولتي باز مي كند.

اين در حالي است كه قوانين موجود، تحصيلات عاليه را براي دانشكده هاي شريعت ممنوع كرده است و مانع استخدام آنها در ادارات مي شود.

سزر كه با چهار بند از قانون فوق مخالفت كرده است در توجيه مخالفت خود با اين قانون تاكيد كرده است اين بند جوانان ترك را تشويق مي كند در مدارس مذهبي ثبت نام كنند.

وي با وحشت از افزايش روند اسلامگرايي جوانان تركيه گفت: واقعيت اين است كه شمار طلاب ثبت نام شده دراين مدارس امروز واقعا افزايش يافته است .

رئيس جمهور تركيه دلايل مخالفت خود با اين قانون را در سند 19 صفحه اي به پارلمان ارائه داد.

اگر پارلمان قانون را همچنانكه هست بدون هرگونه تعديلي تصويب و به رئيس جمهور بازگرداند سزر مجبور به تصويب آن خواهد شد اما او تنها يك فرصت براي رد آن دارد و آن ارجاع اين قانون به دادگاه قانون اساسي است.

حكومت تركيه كه داراي گرايش هاي اسلامگرايانه است مي تواند از نظر مقررات قانوني را به سزربازگرداند، اما تحليلگران مي گويند آنچه احتمالش بيشتر است اينكه آنها از اين قانون منصرف شود تا از مواجهه با ارتش لائيك تركيه اجتناب كند.