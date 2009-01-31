جشنواره فیلم فجر هنگامه برداشت ثمرات سینمای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری جلوه در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر این رویداد سینمایی را عرصه‌ای برای برداشت کاشته‌های سینمای ایران و ثمرات آن معرفی کرد.

وی در آغاز سخنان خود گفت: آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده است؟ که گفتار و کردار پاک چونان درختی پاکیزه است با ریشه‌ای استوار و شاخساری در آسمان. ثمرات و میوه‌ای که هر دم به اذن رب و پدیدآورنده‌اش می‌دهد و خدا برای مردم مثل‌ها می‌زند شاید ایشان دریابند... فذکر ایام الله، پس یاد کن آن ایام خدایی را که فجر 57 کلمه طیبه‌ای بود به وسعت دریا. دریامردمانی در جستجوی هویت و در تمنای بازگشت به فطرت و حقیقت و اینک فجر 87...

معاون وزیر ارشاد ادامه داد: آیا ندیدی که این درخت پاک در این سال 30 چگونه بالیده و با کدامین هزینه‌های ناب و دستان نوازشگر کدامین باغبان پیر ماند و ما و شما و همگان را بر خوان میوه‌های خویش نشاند و از میان میوه‌های باغ، سینمای نوین ایران است که در انقلاب زاده شده است، در همان روز باشکوه بازگشت که او سینمایی نجیب و پاک را تمنا کرد و اهالی این عرصه را به امید و ایمان صلا داد.

جعفری جلوه افزود: و زان پس 30 سال رویش، 30 سال پویش و 30 سال جوشش بی‌امان، علیرغم این و آن و فرازها و فرودهایی چند و ما که وقتی به صحنه آمدیم برای نیل به فرازی دیگر در سینمای ملی این سرزمین از هویت گفتیم، از واقعیت و از امید و بر آئین پهلوانی و مهرورزی پای فشردیم و مرام اصولگرایی و آزاداندیشی توامان را پیشه ساختیم و بذرهای گذشت و محبت کاشتیم و صبوری و چشم‌انتظاری داشتیم تا گاه و موسوم برداشت. و حالیا در اوج یک دوره کاشت چهار ساله...

وی در پایان سخنان خود گفت: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو. و هنگامه برداشت اول است، جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر با ثمرات گوناگونش و رنگین‌کمان پیرامونش... خدایا چنان کن سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار.