کشف تأثیر مثبت آسپرین بر عملکرد کلیه ها توسط محقق ایرانی دانشگاه یل

به گزارش خبرگزاری مهر، یافته های جدید دکتر مهدی محمد نژاد از دانشگاه یل و تنی چند از دیگر محققان این دانشگاه نشان می دهد مصرف آسپرینهای معمولی می تواند از کلیه ها در برابر عوارض سوء و جانبی مصرف داروهای رایج محافظت کند.

یافته های این محقق و همکارش نشان می دهد استفاده از آسپرین تأثیر قابل توجهی در کمک به بیماران چاق دچار ناراحتیهای کلیوی داشته باشد.

دکتر محمدنژاد و همکارانش تأثیر استفاده از آسپرین بر عملکرد کلیه را در موشهای آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند این مصرف دارو می تواند به کاهش مرگ و میر ناشی از ناراحتی های کلیوی که به استفاده از سایر داروها مربوط می شود منجر شود.

بررسیهای تحقیقاتی این محققان همچنین نشان داد که کلاسی از مولکولها موسوم به TLR antagon که در بدن یافت می شوند، تأثیری مشابه با آسپرین در بدن دارد.

دانشمندان این پروژه با اشاره به عواملی از این دست و تأثیر مثبتی که بر بدن و فعالیت کلیه دارند اعلام کردند که اکنون می تواند به استفاده از آسپرین های رایج برای حفاظت از کلیه ها در شرایط مصرف داروهای مختلف و عوارض سوء آنها در بدن امیدوار بود.

به گزارش مهر، این بررسی و یافته های مرتبط با آن به جهت اهمیت و کاربردهای قابل توجهی که خواهد داشت از سوی انستیتو ملی دیابت و بیماریهای کلیوی در انستیتو ملی سلامت آمریکا و چند نهاد معتبر مشابه مورد حمایت قرار گرفته است.