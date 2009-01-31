سهم بخش فرهنگ دانشگاهها از بودجه 88 / افزایش 20 درصدی بودجه فرهنگی

محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امیدواریم با این بودجه بتوان روند تکمیل پروژه ها و زیرساختهایی که در این دوره وزارت علوم آغاز شده تکمیل شود.

معاون فرهنگی وزارت علوم اظهار داشت: به عنوان مثال پیش بینی می شود فرهنگ کارت دانشجو با اضافه شدن سرویس از ارگانهای خارج از دانشگاه گسترش یابد و فضای خوبی را در اختیار ما گذاشته شود.

وی افزود: امیدواریم ثمرات طرحهای ایجاد شده را در سالهای بعد ببینیم.

خرمشاد در پاسخ به این پرسش که این طرحها و زیرساختهای ایجاد شده مانند انجمنهای خانه و خوابگاه، خانه های فرهنگ و شورای تعامل دانشجو و دانشگاه تا کنون چه بروندادی را برای دانشجو و دانشگاه به ارمغان آورده است اظهار داشت: کارشناسانی برای هر کدام از این پروژه ها جهت پیگیری به کار گرفته شده اند و بر اساس اعلام این کارشناسان تاکنون 40 خانه فرهنگ در دانشگاهها افتتاح شده است. همچنین به اعتقاد خود دانشجویان در هر جایی که خانه فرهنگ ایجاد شده برای دانشجویان آرامش روانی به همراه داشته است.

وی افزود: خانه های فرهنگ گام موثری را در راستای هدفمند کردن اوقات فراغت دانشجویان برداشته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: انجمنهای خانه خوابگاه نیز عملکرد خوبی داشته اند اما وضع ما در شورای تعامل دانشجو و دانشگاه خیلی بهتر از انجمنهای خانه و خوابگاه بوده و در این شوراها خوب عمل کرده ایم به طوری که هم دانشجو و هم دانشگاه راضی اند.