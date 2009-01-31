اقدام اردوغان صهیونیستها را در جهان تحقیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز پس از زیارت قبور شهدای والامقام هفتم تیر و هشتم شهریور در بهشت زهرا، در پاسخ به سؤالی در زمینه اقدام نخست وزیر ترکیه در برابر توهین صهیونیست ها در اجلاس داووس، گفت: این اقدام آقای اردوغان حرف دل ملت ترکیه، همه مردم منطقه و جهان و مورد حمایت همگان است.



احمدی نژاد با تشکر از اقدام اردوغان، افزود: این اقدام کمترین کاری بود که باید دربرابر اهانت ها و گستاخی های رژیم صهیونیستی صورت می گرفت و حرکت نخست وزیر ترکیه سبب تحقیر صهیونیست ها نزد افکار عمومی منطقه و جهان شد.



رئیس جمهور که به همراه هیئت دولت در نخستین روز از دهه فجر برای تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار انقلاب به حرم مطهر امام راحل رفته بود ، در حاشیه این مراسم ازطرح ساماندهی قبور شهدا نیز بازدید کرد .

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