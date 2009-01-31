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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۵۲

احمدی نژاد:

اقدام اردوغان صهیونیستها را در جهان تحقیر کرد

اقدام اردوغان صهیونیستها را در جهان تحقیر کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از اقدام نخست وزیر ترکیه در اجلاس داووس علیه رژیم صهیونیستی، این اقدام را سبب تحقیر صهیونیست ها نزد افکار عمومی منطقه و جهان خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز پس از زیارت قبور شهدای والامقام هفتم تیر و هشتم شهریور در بهشت زهرا، در پاسخ به سؤالی در زمینه اقدام نخست وزیر ترکیه در برابر توهین صهیونیست ها در اجلاس داووس، گفت: این اقدام آقای اردوغان حرف دل ملت ترکیه، همه مردم منطقه و جهان و مورد حمایت همگان است.

احمدی نژاد با تشکر از اقدام اردوغان، افزود: این اقدام کمترین کاری بود که باید دربرابر اهانت ها و گستاخی های رژیم صهیونیستی صورت می گرفت و حرکت نخست وزیر ترکیه سبب تحقیر صهیونیست ها نزد افکار عمومی منطقه و جهان شد.

رئیس جمهور که به همراه هیئت دولت در نخستین روز از دهه فجر برای تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار انقلاب به حرم مطهر امام راحل رفته بود ، در حاشیه این مراسم ازطرح ساماندهی قبور شهدا نیز بازدید کرد .
کد مطلب 825756

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