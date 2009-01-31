ترجمه ترکی دو کتاب از مستور در استانبول منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابهای "روی ماه خداوند را ببوس" و "استخوان خوک و دستهای جذامی" نوشته مصطفی مستور با حمایت وابستگی فرهنگی سرکنسولگری ایران در استانبول توسط انتشارات "آغاج" چاپ و منتشر شد.

مترجم "روی ماه خداوند را ببوس "ویسل باشچی" است. این کتاب در 125 صفحه و شمارگان 1000 نسخه منتشر شده است.

این رمان که جایزه قلم زرین انجمن قلم ایران را در سالهای 80 برای نویسنده‌اش به ارمغان آورد از سال 1379 تا کنون 28 بار تجدید چاپ شده و بیش از 100 هزار نسخه از آن به فروش رفته است. "روی ماه خداوند را ببوس" اثری با درونمایه فلسفی است که به تردیدهای عمیق یک دانشجوی فلسفه درباره وجود یا عدم وجود خدا می‌پردازد.

مترجم اثر دیگر مستور (استخوان خوک و دست های جذامی)، "تورگای شفق" است. این کتاب نیز در 100 صفحه و شمارگان1000 نسخه منتشر شده است.