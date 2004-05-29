بزرگترين حراج هنري ايران تير ماه جاري برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر از كميته برگزاري نمايشگاه بزرگ فروش آثار هنري كه شامل آثار تجسمي (نقاشي ، خوشنويسي ، عكس ومجسمه) است . اين نمايشگاه در واقع پاسخي از طرف هنرمندان تجسمي كشور به خواست روبه گسترش علاقمندان به هنر است . نمايشگاه مذكور بويژه مسئولان وزارتخانه ، موسسات دولتي ، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت ، بانك ها و شركتهاي خصوصي را به عنوان مخاطبان اصلي مورد نظر دارد . تا مسئولان بتوانند توصيه هاي هيات محترم وزيران و مجلس شوراي اسلامي مبني بر خريد آثار هنري براي ارتقا سيماي بناهاي عمومي و تلطيف فضاهاي داخلي ساختمانهاي دولتي را در فرصتي بي نظير تحقق بخشند .

تاكيد اصلي اين نمايشگاه حمايت بيشتر از هنر و هنرمندان معاصر و تحولي در اقتصاد هنربوده كه اين مهم محقق نمي شود مگر با حمايت وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهاي دولتي ، موسسات خصوصي ، مجموعه داران و علاقه مندان به هنر ميهن اسلامي .

براساس اين گزارش ؛ با توجه به بند " ه " از تبصره 7 قانون بودجه سال جاري كليه دستگاههاي اجرايي كشور مي توانند نيم درصد از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي - سرمايه اي خود را براي خريد آثار هنري و فرهنگي به منظور تقويت سيماي بناهاي دولتي و احراز هويت اسلامي و ملي در جلوه هاي ظاهري آن اختصاص دهند . همچنين بر اساس مصوبه شماره 25956/ ت 21691 " ه " در تاريخ 20 شهريور 1379هيات محترم وزيران ، تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند تا سقف دو درصد اعتبارات مصوب فصل هزينه هاي سرمايه اي بودجه جاري و شركت دولتي و بانك ها و موسسات انتفاعي تا سقف يك درصد بودجه خود را براي خريد آثار هنري به منظور ارتقا و كيفيت بصري و هويت بناها اختصاص دهند.

لازم به ذكر است شوراي برگزاري اين نمايشگاه با حداثر آرا در جلسه اي كه با حضور مديران نگارخانه هاي كشور درتاريخ 25 دي ماه 82 در محل موزه هنرهاي معاصر تهران انتخاب شدند . خانمها آريا اقبال نگارخانه آريا ، الهه جواهري نگارخانه الهه ، مريم بامداد نگارخانه بامداد ، مينو صابري نگارخانه راه ابريشم ، ژاله كريم زاده نگارخانه شبنم ، فرناز محمدي نگارخانه شفق ، ليلي گلستان ، نگارخانه گلستان ، مژگان والي پور نگارخانه والي و آقايان وحيد ملك نگارخانه پاسارگد ، اكبر ساعتچي نگارستان خط ، صادق تبريزي نگارخانه شصت و شش ، علي فرامرزي نگارخانه فرامرزي و كاظم قرايي نگارخانه فردوس شوراي برگزاري نمايشگاه را تشكيل مي دهند.

هدف اصلي از برگزاري اين نمايشگاه معرفي هنر معاصر ايران و پايه گذاري حراج ساليانه هنر معاصر تهران

( Tehtan Art Expo ) است كه در آينده گستره فعاليتهاي آن بين المللي خواهد شد و گالري داران ، موزه داران و هنر دوستان از ديگر كشورها مي توانند در اين نمايشگاه شركت كنند.

علاقمندان مي توانند جهت بازديد از اين نمايشگاه از تاريخ 10 تا 19 تير ماه سال جاري همه روزه از ساعت 10 صبح الي 20 به محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي سالنهاي 1 و 1A مراجعه نمايند.