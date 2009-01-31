سهل انگاری در ساخت سرودهای انقلاب یک آسیب جدی است

رشید وطن دوست خواننده اپرا ضمن بیان این مطلب در انتقاد به کم و کیف ساخت آثار موسیقی به مناسبت پیروزی انقلاب در گفتگو با خبرنگارمهر،گفت : تعداد بسیاری ازافراد با بضاعت اندک خود به عنوان آهنگسازمسئولیت ساخت سرودهای انقلابی را به عهده می گیرند و با ارائه آثاری نازل برای خود جا باز می کنند که متاسفانه این مسئله نه تنها به هنر موسیقی و سرود بلکه به تعریف ساختار آثار سفارشی لطمه می زنند.

خواننده سرود انقلابی "دشمن سحر" در ادامه خاطرنشان کرد : متاسفانه در چند سال اخیربرخی متولیان امور فرهنگی و تصمیم گیران بدون کارشناسی به برخی از آهنگسازان درجه سوم سفارش ساخت آثار ملی و انقلابی را می دهند که این نوع برنامه ریزی ها از سوی مسئولان به نوعی بی احترامی به هنرمندان فعال در این حوزه محسوب می شود ضمن اینکه آثار ساخته شده معمولادر شان حماسه بزرگ انقلاب نیست.

خواننده مهمان ارکسترملی در ادامه به کم و کیف سازبندی در ساخت سرودهای انقلابی اشاره کرد و گفت : چگونگی سازبندی و ارکستراسیون درساخت سرودهای انقلابی و موسیقی های رزمی حرف اول را می زند به این معنا که برای انجام یک کار جدی و تاثیرگذار باید خیلی زودتر از یک تاریخ ده روزه دست به کار شد و سفارش هایی را به گروه های موسیقی کاربلد در این عرصه و یا ارکسترهایی چون ارکسترملی و یا ارکستر سمفونیک سپرد.