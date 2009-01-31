به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم را ریالنس بیگ پیکچرز در بمبئی تهیه می‌کند و قرار است در نیو مکزیکو و نیویورک فیلمبرداری شود.

"اسب نحیف" در عین حال اولین پروژه هالیوودی RBG وابسته به ریالنس اینترتینمنت پس از امضا قرارداد میان این شرکت و دریم ورکس است. مارک جانسن ("وقایع‌نگاری نارنیا") به عنوان مدیر تولید با این پروژه همکاری دارد که بر مبنای داستانی از چوپرا ساخته می‌شود.

فیلمنامه را آبیجات جوشی می‌نویسد. چوپرا از دیدار اخیرا خود با رورک در لس آنجلس خبر داد. بازیگر 52 ساله برای حضور در فیلم "کشتی‌گیر" نامزد اسکار است. او اخیرا برای این فیلم جایزه گلدن گلوب را نیز دریافت کرد.

رورک این روزها در حال بازی در فیلم "13" است که بازسازی یک تریلر فرانسوی است. "دروازه بهشت"، "ماهی پرجنب و جوش"، سال اژدها"، "نه ونیم هفته"، "قلب انجل" و "فرانچسکو" از فیلم‌های مطرح رورک است.

چوپرا یکی از سرشناس‌ترین فیلمسازان هند است. او سال 1989 با فیلم بسیار موفق "پرنده" به شهرت رسید. تریلر "اکلاویا: گارد سلطنتی" او با بازی آمیتاب باچان پارسال به نمایندگی از هند به اسکار معرفی شد. فیلم 1978 "برخورد با چهره‌ها" چوپرا سال 1978 در بخش مستند کوتاه نامزد اسکار بود.