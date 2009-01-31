بازدید از بی نظیرترین غار آبی جهان نیم بها شد

حسن اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: غار شگفت انگیز علیصدر به عنوان یکی از کم نظیرترین و بزرگترین و در عین حال زیباترین غارهای آبی جهان در سال 1342 توسط گروهی از کوهنوردان همدانی کشف شد.

این غار که در مجاورت روستای علیصدر از توابع شهرستان کبودرآهنگ به فاصله 75 کیلومتری از شهر همدان قرار دارد از سال 1354 با شناسایی مسیرها و ایجاد امکانات لازم و فراهم شدن مقدمات دیدار محققان و علاقه مندان از این پدیده نادر و تکمیل امکانات و تأسیسات جنبی در زمره یکی از پرجاذبه ترین کانونهای گردشگری در کشور قرار گرفت.

این غار شگفت انگیز به دلیل فقدان نور طبیعی، فاقد حیات جانوری است و عمق آن در مناطق مختلف از نیم متر تا چهارده متر متغیر است، همچنین ارتفاع غار علیصدر در برخی از تالارها به بیش از 16 متر می رسد.

وجود استلاکتیتها و استلاگمیتها با طرحها و رنگهای بدیع و استثنایی در جای جای این غار صحنه های بی نظیر و جلوه هایی از قدرت لایزال الهی را به تصویر کشیده است.

دریاچه زیرزمینی غار علیصدر دارای آبی زلال، بی رنگ و بی بو است به گونه ای که در نور کم یک چراغ قوه دستی می توان عمق چند متری آب و کف غار را که پر از سنگهای زیبا و مرمرین است، تماشا کرد.

غار علیصدر، دارای راهروها و تالارهای متعددی به صورت کوچه ها و شاخه هایی است که برخی بن بست است و بسیاری دیگر نیز به هم مرتبط هستند، سقف، دیوارها و کف دریاچه غار نیز پوشیده از سنگهای بسیار زیبای بلورین است.

دیدار از غار در طی یک ساعت در دو مرحله قایقرانی و پیاده روی در معبرهای آماده شده در داخل غار انجام می شود و بینندگان در لحظاتی سرشار از سکوت توأم با احساس ترسی ناخودآگاه و دلچسب در جادوی رنگها و نورپردازیهای دالانهای بی انتها و خوشه های حجیم استالاکتیت و استالاگمیتهای بلورین سفری رویایی را به اعماق زمین تجربه می کنند.

با توجه به ثبات دمای داخل غار در تمام ایام سال روی 14 درجه سانتیگراد، دیدارکنندگان تابستانی در غار احساس سرما و دیدار کنندگان زمستانی احساس محیطی گرم دارند هر چند آب دریاچه به دلیل وجود چشمه سارهای زیرزمینی همواره سرد و نشاط آور است.

انتهای غار علیصدر نیز به صورت کشف نشده باقی است، اما در طی 28 سال گذشته در دوره های مختلف اکتشافی تاکنون یازده کیلومتر از مسیرهای قابل تردد این غار کشف و شناسایی شده است.

نکته بسیار در خور توجه این است که طول کوهی که غار علیصدر در زیر آن قرار دارد، با توجه به ارتفاع کم آن و پستی مناطق اطراف به زحمت به یک و نیم کیلومتر می رسد و این یعنی معجزه خلقت.

به اعتقاد گروه های متعدد علمی که همه ساله از اروپا، آمریکا و شرق آسیا برای مطالعات زمین شناسی به این غار می آیند، علیصدر بی نظیرترین، شگفت انگیزترین و بزرگترین غار آبی قابل قایقرانی در جهان است.

تاسیسات رفاهی و تفریحی جنبی در مجموعه سیاحتی غار علیصدر که برای بازدید کنندگان در نظر گرفته شده شامل یک باب مهمانسرا، 10 دستگاه ویلای چوبی یک و دو خوابه، 16 دستگاه سوئیت اقامتی، 50 دستگاه چادر صحرایی، رستوران، بازارچه خرید مواد خوراکی و صنایع دستی، نمازخانه، سرویس بهداشتی، توقفگاه اتومبیل، وسایل بازی کودکان، فضای سبز و امکان کوهنوردی است.