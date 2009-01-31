فعالیت 70 پرتال و سایت اینترنتی/ توجه به فرهنگ در کنار اقتصاد و سیاست

دکتر مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حدود 14 سال پیش بنا به دستور مقام معظم رهبری با هدف ایجاد هماهنگی بین تمام دستگاههای فرهنگی گشور جهت ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد .

وی افزود: این سازمان دارای یک شورای عالی است که اعضای این شورا با حکم مقام معظم رهبری تعیین شده و عموما این اعضا را رؤسای دستگاههای فرهنگی کشور تشکیل داده که می توانند در خارج از کشور فعال باشند، بنابراین ترکیب اعضای شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ایجاد این هماهنگیها در خارج از کشور کمک می کند.

دکتر مصطفوی با اشاره به اینکه از ظایف عمده این سازمان مدیریت فعالیهای فرهنگی در خارج از کشور، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی داخل کشور اعم از دستگاههای دولتی و غیردولتی برای ارائه به خارج از کشور است، گفت: برای اینکه به حداکثر تأثیرگذاری برسیم، طی یک کار مشترک راهبردهای فرهنگی کشور را چه برای دوره پنج ساله چه برای کوتاه مدت یکساله تدوین می کنیم.

مشاور رئیس جمهور اضافه کرد: سازمان فرهنگ ابزار لازم برای رصد اخبار تحولات و رخدادهای فرهنگی در خارج از کشور را فراهم کرده و با وجود حدود 65 رایزنی فرهنگی خارج از کشور و ارتباط نزدیک با تمام سفارتخانه های ایران در خارج، این رخدادهای فرهنگی و تحلیلها را از کشورها جمع آوری کرده و به مراکز و شخصیتهای ذیربط در داخل کشور منتقل می کنیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: ما برای رصد فرهنگی تلاش کردیم ارتباط خود را با شخصیتهای فرهنگی خارج از کشور، مراکز دولتی و غیردولتی خارج کشور و سازمانها و مجامع بین المللی و منطقه ای فراهم کنیم، این تعاملات هم در زمینه پژوهشی و هم در زمینه های آموزشی و تعاملات فرهنگی هنری و رسانه ای و بهره برداری از فضای مجازی صورت می گیرد.

دکتر مهدی مصطفوی یادآور شد: برای اینکه بتوانیم ارتباطهای فرهنگی شفاف و مؤثری برای خارج از کشور تنظیم کنیم موافقتنامه‌های متعددی با کشورها و سازمانهای منطقه ای بین المللی منقعد کرده‌ایم که در قالب برگزاری هفته های فرهنگی در خارج از کشور، هفته های فیلم، برگزاری نمایشگاه های متنوع ، چون کتاب، آثار هنری مکتوب و تصویری و صنایع دستی و فعالیتهایی از این دست برگزار می شود.

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با عمکردهای مثبت این سازمان به برگزاری نشستهای علمی-پژوهشی با اندیشمندان و علمای مسلمان و ادیان دیگر اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت بالا و قدرت ارائه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور، تلاش کردیم که این سطح از فعالیتها را به عنوان دیپلماسی فرهنگی در خدمت تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم و نگاه ما به فرهنگ به عنوان یک محور ارزشمند قدرت در کنار محور اقتصاد و سیاست است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حضور در فضای مجازی برای ارائه ظرفیتهای متنوع فرهنگی کشور به خارج از کشور را از برنامه های اصلی سازمان توصیف و استدلال کرد که با استفاده از بیش از 70 پرتال و سایت اینترنتی با زبانهای بومی هر کشور و استفاده از ظرفیت نمایشگاه ها و کتابخانه مجازی حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در صحنه بین المللی فراهم کنیم. امیدواریم به زودی آموزش در فصای مجازی و برگزاری سمینارهای فرهنگی در این فضا را قابل بهره برداری کنیم.

وی در خاتمه تأکید کرد: با توجه به عمق تمدن و فرهنگ و همچنین حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف از طریق اندیشمندان مبلیغن ، کتابها ، نمایشگاه ها و سمینارهای مختلف، خوشبختانه امروز ما شاهد حضور گسترده و قوی فرهنگ اسلام ناب در ذهن و باور مشتاقان مسلمان و غیرمسلمان در کشورهای مختلف هستیم.