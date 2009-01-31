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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

ترکیه 2.5 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری اقتصادی می کند

ترکیه 2.5 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری اقتصادی می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر تجارت خارجی ترکیه از سرمایه گذاری اقتصادی 2.5 میلیارد دلاری این کشور در ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کورشاد توزمن شامگاه دیروز در حاشیه همایش فرصت های تجاری استان خراسان رضوی و ترکیه در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: ترکیه با حضور 150 فعال اقتصادی، تنها بدنبال واردت نیست بلکه فعالیتهای متعددی را برای گسترش روابط دوجانبه و صادرات و انتقال دانش فنی متخصصین ایران به کشور ترکیه مد نظر است.

وی تصریح کرد: طی نشستی با مسئولان استان در زمینه ساخت هتل تجاری، ساخت مترو و فعالیتهای اقتصادی دیگری همچون سرمایه گذاری در بخشهای، ساختمان، قطعات خودرو، راههای ارتباطی و صنایع پتروشیمی و فرآورده های و سایر صنایع فعال گفتگوهایی انجام شد.

وزیر تجارت خارجی ترکیه گفت: در آینده ای نزدیک سرمایه گذاری در ایران رشد چشمگیری خواهد داشت و در حال حاضر تنها یک میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرده ایم که با پیش بینی ها و برنامه ریزیهای انجام شده در مرحله نخست 5/2 میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی خواهیم داشت.

وی با اشاره به خرید شرکت پتروشیمی رازی در جهت توسعه روابط بزرگ اقتصادی با ایران گفت: مشهد یکی از مهمترین مراکز اقتصادی ایران به شمار می رود و به لحاظ تجاری در منطقه آسیایه میانه فعالترین نقطه ارتباطی با کشورهای شرقی اروپا و آسیا است.

وی با بیان مشترکات فرهنگی و آداب رسوم بین دو کشور خاطر نشان کرد: باید عنوان کرد که اصول اساسی در توسعه و پیشرفت در ایجاد صمیمیت کامل میان کشورهاست.

کورشاد توزمن خاطر نشان کرد: با حضور پیوسته و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی میان دو کشور ایران و ترکیه و گذشت زمان، می توان موانع موجود بر راه توسعه را برای پیشرفت سطح تعاملات منطقه ای ازمیان برداشت تا شاهد پویایی فعالیت فعالان اقتصادی باشیم. 

کد مطلب 825777

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