ترکیه 2.5 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری اقتصادی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، کورشاد توزمن شامگاه دیروز در حاشیه همایش فرصت های تجاری استان خراسان رضوی و ترکیه در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: ترکیه با حضور 150 فعال اقتصادی، تنها بدنبال واردت نیست بلکه فعالیتهای متعددی را برای گسترش روابط دوجانبه و صادرات و انتقال دانش فنی متخصصین ایران به کشور ترکیه مد نظر است.

وی تصریح کرد: طی نشستی با مسئولان استان در زمینه ساخت هتل تجاری، ساخت مترو و فعالیتهای اقتصادی دیگری همچون سرمایه گذاری در بخشهای، ساختمان، قطعات خودرو، راههای ارتباطی و صنایع پتروشیمی و فرآورده های و سایر صنایع فعال گفتگوهایی انجام شد.

وزیر تجارت خارجی ترکیه گفت: در آینده ای نزدیک سرمایه گذاری در ایران رشد چشمگیری خواهد داشت و در حال حاضر تنها یک میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرده ایم که با پیش بینی ها و برنامه ریزیهای انجام شده در مرحله نخست 5/2 میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی خواهیم داشت.

وی با اشاره به خرید شرکت پتروشیمی رازی در جهت توسعه روابط بزرگ اقتصادی با ایران گفت: مشهد یکی از مهمترین مراکز اقتصادی ایران به شمار می رود و به لحاظ تجاری در منطقه آسیایه میانه فعالترین نقطه ارتباطی با کشورهای شرقی اروپا و آسیا است.

وی با بیان مشترکات فرهنگی و آداب رسوم بین دو کشور خاطر نشان کرد: باید عنوان کرد که اصول اساسی در توسعه و پیشرفت در ایجاد صمیمیت کامل میان کشورهاست.

کورشاد توزمن خاطر نشان کرد: با حضور پیوسته و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی میان دو کشور ایران و ترکیه و گذشت زمان، می توان موانع موجود بر راه توسعه را برای پیشرفت سطح تعاملات منطقه ای ازمیان برداشت تا شاهد پویایی فعالیت فعالان اقتصادی باشیم.