حق بازگشت مقدمه ضروری برای برقراری صلح پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا، میشل سلیمان پس از دیدار با هیئتی از نمایندگان کنگره آمریکا اظهار داشت: روابط بیروت و دمشق را خوب و نخستین گام در راستای تبادل سفرا توصیف کرد.

وی به توافق سوریه و لبنان در مورد کنترل مرزها برای جلوگیری از قاچاق سلاح اشاره و تصریح کرد: اقدامات برای ترسیم مرزها آغاز خواهد شد.

سلیمان در ادامه گفت که کشتزارهای شبعا تا زمانی که تحت اشغال باشند، بررسی نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل باید از اراضی اشغالی شبعا، کفرشوبا و غجر عقب نشینی کند وحق بازگشت فلسطینیان را به رسمیت بشناسد زیرا این مسئله مقدمه ضروری برای برقراری صلح پایدار و عادلانه در منطقه است.

لبنان و سوریه اواسط اکتبر 2008 با ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان خود از زمان استقلالشان از استعمار فرانسه موافقت کردند و پس از آن دیدارهایی میان مقامهای دو کشور انجام شد و به ویژه میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان برای اولین بار پس از انتخابش(اوایل خرداد) به دمشق سفر کرد و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه سفرهایی به بیروت انجام داد.