ضرورت ارتقای آموزشکده کشاورزی اهر به دانشکده منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، صفر اصغری صبح امروز در آیین نخستین فارغ‌التحصیلی دانشجویان آموزشکده کشاورزی اهر توسعه آموزش عالی را زیر‌بنای توسعه در سایر بخش‌ها برشمرد و افزود: با توسعه مراکز آموزش عالی در این شهرستان موجب توسعه شهرستان در سایر بخش‌ها شده است.

وی تاسیس آموزشکده کشاورزی را یکی از کارهای زیربنایی دولت در راستای تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده در منطقه عنوان کرد و افزود: با توجه به قابلیت‌های بالقوه این شهرستان در بخش کشاورزی، توسعه آموزشکده کشاورزی و ارتقا جایگاه آن به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از خواسته‌های به حق مردم منطقه است.

فرماندار اهر با ارائه آمار مقایسه‌ای از دستاوردهای مهم انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: پیش از انقلاب این شهرستان فاقد مراکز آموزش عالی بود که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی هم اکنون در قالب چهار واحد آموزش عالی بیش از هشت هزار نفر دانشجو مشغول تحصیل هستند.

فرماندار شهرستان اهر همچنین خواستار تخصیص اعتبارات لازم برای آغاز عملیات ساختمان مجتمع اداری آموزش آموزشکده کشاورزی اهر شد.

آموزشکده کشاورزی اهر فعالیت خود را در دو رشته علوم دامی و صنایع غذایی از سال 85 در اهر زیر نظر دانشگاه تبریز آغاز کرده و امروز نخستین دانشجویان این رشته‌ها دوره دو ساله کاردانی را به اتمام رساند و فارغ‌التحصیل شدند.