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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

بعد از اقدام اردوغان در داووس؛

ابومازن به ترکیه می رود

ابومازن به ترکیه می رود

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بعد از اقدام نخست وزیر ترکیه در اعتراض شدید به رئیس رژیم صهیونیستی، به آنکارا سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، منابع اطلاع رسانی ترکیه اعلام کرد: ابومازن در نظر دارد برای دیدار با مسئولان ترکیه و با هدف بررسی تثبیت آتش بس در نوارغزه به  آنکارا برود.

این سفر ابومازن درحالی به آنکارا صورت می گیرد که پنجشنبه شب رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در نشست مشترک با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در اعتراضی شدید به اقدام صهیونیست ها در کشتار فلسطینیان بیگناه غزه با عصبانیت این نشست را ترک کرد.

به گفته منابع دیپلماتیک ترکیه این سفر در سطح سیاسی و دیپلماتیک بسیار با اهمیت به شمار می رود.

این درحالی است که ناظران پیش بینی می کردند که در این نشست بین ترکیه و اسرائیل بعد از انتقادات رجب طیب اردوغان از مقامات صهیونیستی در خلال حمله به غزه آشتی صورت گیرد، اما این پیش بینی ها به حقیقت نپیوست. 

کد مطلب 825788

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