زنگ انقلاب در مدارس کشور نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی پس از نواختن زنگ انقلاب در پیش دانشگاهی دخترانه فضیلت واقع در باقرشهر تهران گفت: وجود رهبری شایسته و حضور گسترده مردم در اعتراض به رژیم طاغوت پیروزی انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه در دوره طاغوت ظلم، ستم، بی عدالتی کشور را فراگرفته بود افزود: طاغوت فرهنگ کشور ما را عقب نگه می داشت و بی سوادی نیمی از جمعیت را فرا رفته بود.

زنگ انقلاب ساعت 9.33 صبح امروز در تمام مدارس کشور نواخته شد و دانش آموزان در 12 بهمن ماه سال 1387 به استقبال بهار آزادی رفتند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران امروز کشوری مستقل، آزاد و تابع ارزشهای اسلامی است اظهار داشت: کشور ما آزادترین کشور دنیا است و مردم با شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی را انتخاب کردند و امروز به مبارکی انقلاب اسلامی، فرزندن این مرز و بوم در مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی ما دستاوردهای زیادی را در تمام زمینه های علمی و فناوری به ارمغان آورده اند.