آژانس ابزاري سياسي شود ،ايران نمي تواند به نظرات آن اهميت بدهد

علي عباسپور تهراني در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به همكاريهاي شفاف و همه جانبه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمله تعليق غني سازي و اجراي قبل از تصويب پروتكل الحاقي گفت : آقاي خاتمي روز پنجشنبه به حق بار ديگر برحق ايران در برخورداري از تكنولوژي غني سازي هسته اي و اتخاذ تصميمات جديد در برابر عملكرد غير حقوقي و سياسي آژانس تاكيد كرد.

وي افزود : اگرآژانس تحت تاثير حركتهاي سياسي نباشد بايد در جهت واقعيت گام برداشته و با توجه به اجازه نظارت كامل برفعاليتهاي هسته اي ايران ، پرونده جمهوري اسلامي را از حالت اضطراري خارج كند .



اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : اقداماتي خلاف اين رويه اصولي شايسته نهادي بين المللي كه مسووليت كمك به كشورها براي پيشرفت و نظارت بي طرفانه رابرعهده دارد نيست .



نماينده مردم تهران در در پاسخ به اين سوال كه آيااقدامات اعتماد برانگيز ايران درمسيرهمكاري با آژانس تاكنون درراستاي منافع ملي بوده است گفت : تا جايي كه من اطلاع دارم ديپلماسي ايران در اين زمينه تاكنون در ارتباط با منافع ملي كوتاهي نكرده است .

اين متخصص علوم هسته اي در خصوص تلاش آمريكا براي وادار كردن ايران به توقف كامل غني سازي از طريق فشار سياسي و برنامه ريزي اين كشور براي تغيير در ان پي تي با اين هدف گفت : كاردبرد دوگانه ، طبيعت رشته علوم هسته اي است ، همانگونه كه طبيعت علم شيمي و يا بيولوژي است چرا كه با استفاده نادرست از اين علوم نيز مي توان سلاح شيميايي و سلاح بيولوژيكي ساخت اما به اين بهانه نميشود كشورها را از كار بروي اين علوم بازداشت .

وي افزود : اساسا فلسفه بوجود آمدن آژانس بين المللي انرژي اتمي اين است كه كشورها بدون حساسيت قادر باشند به تكنولوژي صلح آميز هسته اي دست يابند و منع كشورها از اين مهم مغاير با اصول بين الملل و اساسنامه آژانس است ، بر اين اساس آژانس نمي تواند علي رغم خواست آمريكا خواهان توقف غني سازي در ايران باشد .



اين متخصص علوم هسته اي تاكيد كرد: غني سازي منحصر به اورانيوم نيست و بهره گيري از اين علم صرفا شامل سوخت هسته اي نميشود بلكه كاربردهاي پزشكي و صنعتي نيز دارد ، توقف غني سازي تحت فشار بين المللي بدين معناست كه اين توانايي را در كشور خود ناديده بگيريم و در بسياري ازشاخه هاي علم هسته اي در آينده از تكنولوژي جهاني عقب بمانيم .