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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۰۶

عباسپور نماينده مردم تهران در گفتگو با "مهر" :

آژانس ابزاري سياسي شود ،ايران نمي تواند به نظرات آن اهميت بدهد

نماينده مردم تهران درمجلس هفتم تاكيد كرد اگر قرار باشد آژانس بين المللي انرژي اتمي به ابزاري سياسي تبديل شود ، طبيعي است كه ايران نيز نمي تواند براي نظرات اين نهاد اهميت قائل شده و براي تامين نظر آن تلاش كند .

علي عباسپور تهراني در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به همكاريهاي شفاف و همه جانبه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمله تعليق غني سازي و اجراي قبل از تصويب پروتكل الحاقي گفت : آقاي خاتمي روز پنجشنبه به حق بار ديگر برحق ايران در برخورداري از تكنولوژي غني سازي هسته اي و اتخاذ تصميمات جديد در برابر عملكرد غير حقوقي و سياسي آژانس تاكيد كرد.

وي افزود : اگرآژانس تحت تاثير حركتهاي سياسي نباشد بايد در جهت واقعيت گام برداشته  و با توجه به اجازه نظارت كامل برفعاليتهاي هسته اي ايران ، پرونده جمهوري اسلامي را از حالت اضطراري خارج كند .

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد : اقداماتي خلاف اين رويه اصولي شايسته نهادي  بين المللي كه مسووليت كمك به كشورها براي پيشرفت و نظارت بي طرفانه رابرعهده دارد  نيست . 

نماينده مردم تهران در  در پاسخ به اين سوال كه آيااقدامات اعتماد برانگيز ايران درمسيرهمكاري با آژانس تاكنون درراستاي منافع ملي بوده است گفت : تا جايي كه من اطلاع دارم ديپلماسي ايران در اين زمينه تاكنون در ارتباط با منافع ملي كوتاهي نكرده است .

اين متخصص علوم هسته اي در خصوص تلاش آمريكا براي وادار كردن ايران به توقف كامل غني سازي از طريق فشار سياسي و برنامه ريزي اين كشور براي تغيير در ان پي تي با اين هدف گفت : كاردبرد دوگانه ، طبيعت رشته علوم هسته اي است ، همانگونه كه طبيعت علم شيمي و يا بيولوژي است چرا كه با استفاده نادرست از اين علوم نيز مي توان  سلاح شيميايي و سلاح بيولوژيكي ساخت اما به اين بهانه نميشود كشورها را از كار بروي اين علوم بازداشت .

وي افزود : اساسا فلسفه بوجود آمدن آژانس بين المللي انرژي اتمي اين است كه كشورها بدون حساسيت قادر باشند به تكنولوژي صلح آميز هسته اي دست يابند و منع كشورها از اين مهم مغاير با اصول بين الملل و اساسنامه آژانس است ، بر اين اساس آژانس نمي تواند علي رغم خواست آمريكا خواهان توقف غني سازي در ايران باشد . 


اين متخصص علوم هسته اي تاكيد كرد: غني سازي منحصر به اورانيوم نيست و بهره  گيري از اين علم صرفا شامل سوخت هسته اي نميشود بلكه كاربردهاي پزشكي و صنعتي نيز دارد ، توقف غني سازي تحت فشار بين المللي بدين معناست كه اين توانايي را در كشور خود ناديده بگيريم و در بسياري ازشاخه هاي علم هسته اي در آينده از تكنولوژي جهاني عقب بمانيم .

کد مطلب 82579

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