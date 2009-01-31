تخصیص اعتبار برای اجرای طرح مطالعاتی منطقه ارسباران

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی امروز در جمع خبرنگاران افزود: برای مطالعه ایجاد قطب گردشگری ارسباران از محل مصوبات دور اول سفر هیئت دولت و ریاست جمهوری به استان یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت.

وی افزود: سازمان میراث فرهنگی قصد دارد با مساعدت بخش خصوصی، مطالعات این طرح را به انجام برساند تا با توجه به اهمیت زیست محیطی منطقه هرگونه سرمایه گذاری در ارسباران با مطالعات قبلی و اصولی صورت گیرد.

به گفته محمدی در صورت ارایه طرح از سوی متقاضیان سرمایه گذاری، بررسی طرحهای ارائه شده و مقایسه اقدامات مورد نظر متقاضیان و با در نظر گرفتن زمان تحویل نتیجه نهایی، بهترین طرح ها انتخاب و معرفی و اجرا می شوند.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی به مزیتهای تبدیل این منطقه به قطب گردشگری اشاره کرد و گفت: منطقه ارسباران از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر برخوردار است و در صورت اجرای برنامه های دقیق و اصولی و مطالعه شده، می توان با استفاده از موقعیت خوبی که ایجاد می شود، باعث رشد و پیشرفت همه جانبه منطقه گردید.

محمدی تصریح کرد: برای این اقدام، ابتدا باید ظرفیت ها و چگونگی اجرا و ایجاد زیرساختهای لازم مانند راهها، کمپ و ساختمانهای مسکونی و اقامتی، امکانات مورد نیاز چون آب و برق و تلفن و نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز، بررسی و برآورد شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی به موفقیت های دولت نهم در عرصه گردشگری اشاره کرد و گفت : مقایسه فضای قبل و بعد دولت نهم موید آن است که تلاش برای توسعه زیر ساخت های گردشگری نتیجه بخش بوده و امروز با وجود مناطق متعدد نمونه گردشگری استان ، ایجاد راه های ارتباطی به روستاهای هدف گردشگری و افزایش تعداد هتل ها و مراکز اقامتی شاهد توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان و افزایش گردشگر ورودی به استان هستیم .