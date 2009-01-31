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۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۴۲

وزیر کشور در مشهد به مقام شامخ شهدای انقلاب ادای احترام کرد

وزیر کشور در مشهد به مقام شامخ شهدای انقلاب ادای احترام کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر کشور صبح امروز با حضور در گلزار شهدای مشهد و عطر افشانی و اهدای گل به مزار شهدای انقلاب اسلامی در مشهد ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد صادقی محصولی صبح امروز در اولین برنامه خود در مشهد با حضور در گلزار شهدای مشهد و اهدای گل و عطر افشانی به مزار شهدای انقلاب و چندی از فرماندهان جنگ تحمیلی به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

علی مولوی حقیقی رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران خراسان رضوی در این مراسم گفت: مردم شریف خراسان رضوی با اهدای 117 شهید در ایام انقلاب اسلامی و برگزاری راهپیمایی های متعدد به انقلاب اسلامی ادای دین کرده اند.

صادق محصولی وزیرکشور پس از این برنامه در میدان 15 خرداد مشهد در جمع دوستداران و عاشقان انقلاب اسلامی و ولایت سخنرانی می کند.

کد مطلب 825801

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