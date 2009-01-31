واشنگتن تایمز مدعی ملاقات محرمانه مقامات ایرانی و آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه این ادعا نوشت : در سال گذشته میلادی ملاقاتهایی به صورت سری میان "ویلیام پری" با "مجتبی ثمره هاشمی" مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران درباره برنامه هسته ای این کشور برگزار شده است.

به گفته این منبع ناشناس، در این ملاقاتها بحثهایی صورت گرفته و نه مذاکره [رسمی] و هدف از آن شفاف سازی درباره درک متقابل طرفین بوده است.

این روزنامه در ادامه ادعای خود نوشت : در طول سال گذشته میلادی ملاقاتهای زیادی میان مقامات ایرانی و امریکایی انجام گرفته و در تعداد کمی از آنها شخصیتی با مقام ثمره هاشمی حضور داشته است.

واشنگتن تایمز در ادامه با اشاره مجدد به حضور ویلیام پری در این ملاقاتها نوشت : هنوز مشخص نیست که ویلیام پری این سیاستمدار کهنه کار که نقشی کلیدی در سیاستهای خارجی دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون بویژه سیاستهای آن زمان کاخ سفید در قبال کره شمالی داشت از طرف دولت جرج بوش در این ملاقاتها شرکت کرده بود و یا از طرف شخص و نهاد دیگری. در زمان انتشار این خبر پری در سفر بوده و امکان پرسش از وی درباره این ماجرا ممکن نبود. گفته می شود این مذاکرات در اروپا انجام شده اند. این در حالی است که کاخ سفید در سال های 2005 و 2006 وجود کانالهای مخفی برای ارتباط با ایران را تکذیب کرده بود.

ثمره هاشمی در هفته گذشته و در گفتگو با رسانه های داخلی انجام این مذاکرات را تکذیب کرده بود.

امروز وزیر اطلاعات کشورمان در گفتگو با مهر برگزاری مذاکره به معنای واقعی آن را میان نمایندگانی از ایران و آمریکا رد کرده و سخنگوی دولت نیز از کاخ سفید خواسته بود با تغییر در اساس سیاست های خود به جای انتقال مسائل به کوچه های فرعی به این "تغییر" اقدام کند.