شکست تحقیر آمیز آمریکا در تنش هسته ای با ایران/ دیگر حمله عملی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، جان بولتون گفت که واشنگتن از یک شکست تحقیر آمیز در تنش هسته ای با ایران رنج می برد.

بولتون در گفتگو با این شبکه گفت: "تلاش های واشنگتن برای کاستن برنامه هسته ای ایران به شکست منجر شده زیرا ایران به دستآوردهایی رسیده است.

وی افزود:" به نظر من ما جنگ را باختیم و ایران به عنوان برنده نهایی در این نبرد هسته ای ظاهر شده است.

سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و عضو لابی اسرائیلی در واشنگتن با این ادعا که گفتگوهای مستقیم با ایران به شکست انجامیده به زعم خود به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرد که گزینه حمله به تاسیسات غنی سازی ایران را در دستور کار داشته باشد.

وی ضمن ابراز ناامیدی از چشم انداز اقدام نظامی آمریکا علیه ایران در عین حال گفت: اما من تردید دارم که دولت باراک اوباما به توصیه من برای اقدام نظامی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران اعتنایی داشته باشد.

وی که از تندورترین سیاستمداران آمریکاست، افزود: من می گویم که تغییر رژیم در ایران می تواند موضوع هسته ای تهران را حل کند اما در عین حال این ایده نیز دیگر عملی نخواهد شد.