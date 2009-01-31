حداد عادل و اشعار کامیونی/ حکایت چپ و راست فرهنگی دانشگاهها

خبرگزاری مهر بنا دارد در رویکرد تازه ای و در آغاز هر هفته، 7 حاشیه مطرح در فضای دانشگاهی کشور را مرور کند. آنچه در پی می آید هفت حاشیه مهم هفته گذشته است.

1- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در میان جمعی از استادان دانشگاه اعلام کرد: به اعتبار علاقه ای که به شعر و ادبیات دارم از اول انقلاب هر چه شعر در پشت ماشینها و کامیونها دیده ام را یادداشت کرده ام (البته فقط شعرهایی را یادداشت می کنم که مردم به علاقه و طبع خود پشت ماشین نوشته اند.) به طوری که در حال حاضر یک هزار و 500 نمونه از این شعرها را گردآوری کرده ام. این شعرها گردآوری شده و روزی چاپ می شود.

غلامعلی حداد عادل همچنین عنوان کرد: یک دفتر دارم که هنوز هم شعارها و شعرهای پشت ماشینها و کامیونها را یادداشت می کنم. شعرهای دهه 60 که پشت ماشینها و کامیونها نوشته می شد با آنچه که امروز ملاحظه می کنم کاملا متفاوت است که این خود نشانه ای از تغییر فرهنگ عمومی است.

2- نماینده مردم تهران که در انتخابات مجلس هشتم از نامزدهای مطرح حوزه انتخابیه خود بود و گفته می شد که کاندیدای ریاست مجلس و یا ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات می شود در میان جمعی که از وی درباره چرایی امتناع از ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات می پرسیدند گفت: من برای ریاست کمیسیون برنامه ای نداشتم. با خود گفتم که می خواهم کار کنم، گوشه ای باشم و بیشتر کار کنم لذا ترجیح دادم که بهتر و بیشتر خدمت کنم.

3- دومین دوره تقدیر از پژوهشگران برگزیده فرهنگستان علوم پزشکی در حالی برگزار شد که هیچکدام از مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن شرکت نکرده بودند. البته دکتر محققی مشاور وزیر بهداشت در این مراسم حضور داشت اما به نظر می رسد حضور وی بیشتر به دلیل عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی بود. در این مراسم که بارها از کمبود بودجه های تحقیقاتی و بسته بودن دست موسسات تحقیقاتی برای استخدام محققان جوان انتقاد می شد بارها از تریبون عنوان شد که ای کاش مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند تا این انتقادات را بشنوند. همچنین عنوان شد که مسئولان در جایی که باید حضور داشته باشند حضور پیدا نکرده اند.

4- یک مسئول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بیان دلایل تاخیر در پرداخت وام شهریه دانشجویان شبانه گفت: تا آنجا که مطلع هستم صندوق رفاه ته جیبش را هم خانه تکانی کرده و به دانشگاهها فرستاده است. این نهایت کاری بوده که از دست وزارت علوم برآمده و بقیه کار به جایی بالاتر از وزارت علوم مربوط است.

5- معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با معاونان دانشگاهها هنگامی که می خواستند عکس یادگاری بگیرند با خنده و مزاح به عکاسان می گفت: "از چپ بگیر، از راست بگیر، از کارگزار، از میانه و ... خلاصه از همه بگیر!"

6- در هفته ای که گذشت تردید درباره مدرک تحصیلی دو مدیر دولت نهم قوت گرفت. یکی مربوط به رحیمی معاون رئیس جمهوری و دیگری مربوط به زارعی مشاور وزیر علوم بود. البته تشکیک در مدرک زارعی با واکنش رئیس دانشگاه علامه طباطبایی روبرو شد اما هنوز کسی در مورد معاون رئیس جمهور اظهار نظر نکرده است.

7- در حاشیه بازدید رئیس دانشگاه امیرکبیر و وزیر مسکن از نمایشگاه دستاوردهای این دانشگاه، خبرنگاران رسانه های گروهی خواستار مصاحبه با رئیس دانشگاه امیرکبیر شدند اما روابط عمومی این دانشگاه از خبرنگاران خواست مدتی تحمل کنند تا پس از بازدید این مصاحبه صورت گیرد اما پس از پایان بازدید و معطل شدن خبرنگاران، رئیس دانشگاه امیرکبیر بی توجه به وقت و زمان و قول روابط عمومی خود حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران نشد.