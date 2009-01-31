به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفار هرندی در جمع خبرنگاران در واکنش به گلایه ابراهیم حاتمیکیا مبنی بر به نمایش درنیامدن "به رنگ ارغوان" گفت: آنچه درباره این فیلم اتفاق افتاده بیشتر حاصل برداشتهایی است که وقتی از منظر یک نگاه و اطلاعات محدود به صحنه میآید خودش را نشان میدهد و همه آنچه واقعیت دارد بیان نمیشود.
وی در ادامه افزود: درباره فیلم سینمایی "به رنگ ارغوان" با آقای حاتمیکیا نکاتی را مرور کردهایم. من ایشان را یکی از چهرههای سرفراز سینمای کشور در قبل و بعد از انقلاب و از ذخایر سینمای ایران میدانم و امیدوارم این دلگیری هر چه زودتر برطرف شود.
وزیر ارشاد گفت: نه ایشان در یک فیلم خلاصه میشود نه دور بودن یک فیلم ایشان از عرصه چیزی از ظرفیتهای او کم میکند. دلبستگی هنرمند به اثر خلق شدهاش قابل درک است، اما مشکل فیلم ایشان در نقطهای است که خود آقای حاتمیکیا میداند.
وی ادامه داد: دوستان و همکاران من نشان دادند با کمک سینماگران و کارشناسان فن با نگاه و دلهای مستعد و با آرامش تمام در چنین فضایی میشود مشکلات را حل کرد و تنگنظری دخیل نبوده، اما طبیعی است کسی احساس تظلم بکند و دادخواهی را پیش بزرگان ببرد و شان بزرگان هم آن است که در این موارد موضوع را بررسی و تجدید نظر کنند.
صفار هرندی گفت: تشکیلاتی که موضوع فیلم به آنها مربوط میشده با نمایش "به رنگ ارغوان" مشکل دارد و نگاه آنها به فیلم متفاوت است. این نگاه از دولت قبل امتداد پیدا کرده و تا امروز ادامه داشته است. من امیدوارم روزی شرایطی فراهم شود که شاهد همراهی این دو نظر کنار هم باشیم و هر دو طرف این ماجرا را راضی ببینیم.
وزیر ارشاد همچنین درباره وضعیت "درباره الی" گفت: در پی موضوعی که آقای رئیس جمهوری درباره تجدید نظر و تامل برای حل مشکل فیلم مطرح کردند، دوستان دنبال آن هستند که اتفاقی مثبت بیفتد و با در نظر گرفتن همه جوانب امر شاهد چیزی باشیم که موجب همراهی همه اهل سینما شود.
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