"مردمسالاری دینی" در روسیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه مقالاتی است که از سوی انتشارات شرق شناسی سن پترزبورگ به عنوان یکی از معتبرترین انتشارات روسیه منتشر شده است.



این کتاب در 500 نسخه و 424 صفحه با مقدمه دکتر محمد باقر خرمشاد از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و مرکز مطالعات فرهنگی و بین المللی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی با ترجمه محمد سلام مخشولف به زبان روسی منتشر شده است.

محتوای این کتاب مجموعه مقالات ارائه شده در کنفرانسهای مردمسالاری دینی و حال و آینده دنیای اسلام است که طی آنها به تعریف تئوری مردمسالاری دینی و مفاهیم آن پرداخته شده است.

همچنین در بخش دیگری از مقالات به آغاز مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی نیز اشاره شده است .

