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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۰۲

قشقاوي در گفتگو با "مهر" :

هيچ بهانه اي براي موضع گيري و يا قطعنامه شديد عليه ايران وجود ندارد

حسن قشقاوي عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس ششم و كارشناس روابط بين الملل گفت : هرزمان كه آژانس در آستانه اجلاس قراردارد كار رواني سياسي و موضع گيري هاي تند آمريكايي تشديد مي شود.

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : موضوع برنامه هاي هسته اي ايران در دو سطح در حال پيگيري است سطح اول، سطح تكنيكي،  حقوقي و فني است و يك امر عادي با شدت  و ضعف متنوع و در مجموع يك ارتباط عادي بين ايران  به عنوان عضو آژانس  به شمار مي آيد و اين مسئله  با بقيه كشورها عضو هم كم  و بيش  وجود دارد براي مثال  با ژاپن،  آلمان  و  برزيل مقداري  شديدتر و با برخي كشورها عادي است .

قشقاوي تصريح كرد : اين سطح همكاري ايران با آژانس و اين پروسه  از نظر جمهوري اسلامي ايران  استمرار خواهد يافت وايران مايل است كه  در يك وضعيت عادي  با آژانس همكاري كرده  و تا الان اين همكاري ادامه داشته است  ، براي مثال  بازرسان مكرر آمده و رفته اند  و هم نوع همكاري با آنها صورت گرفته است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم افزود : ما  مي گوئيم كه هر چه زودتر پرونده هسته اي ايران بسته شود يعني ازشرايط نيمه اضطراري و غيرعادي به حالت عادي برگردد و امكان اين كار،  با تداوم همكاري ها و اعتماد سازيهاي متقابل بين ايران و آژانس وجود دارد .

اين كارشناس سياسي تصريح كرد : دومين سطح همكاريها،  سطح  سياسي و به قولي  بخش ديگري از مخصمه  و گرفتاري است كه  عمدتا سردمدار اين ماجرا آمريكا است و عموما دنبال حلقه اي از تدوام حلقه هاي  موضع گيري هاي آمريكا عليه ايران تلقي مي شود وماهيت تكنيكي و حقوقي ندارد و داراي  ماهيت رواني،  تبليغي است و شدت و ضعف آنها وابسته زمان  است ، يعني زماني كه آژانس اجلاس دارد اين كار رواني سياسي و موضع گيري هاي تند آمريكايي شديد مي شود و زماني كه  اجلاس نباشد  كاهش پيدا مي كند ،  از اول هم آمريكا دنبال اين مسئله بود تا  پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل  ارجاع شود ولي  موفق نشدند و هم چنان پيگيراين مسئله هستند .

قشقاوي گفت : آنچه كه براي ايران مهم است سطح اول كاريعني فني - حقوقي و تكنيكي  است ما مصمم  به تداوم همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي كه مورد توافق ما با سه كشوراروپايي نيز است ، هستيم و در چارچوب اين پروسه تلاش مي كنيم كه اعتماد سازي  و همكاري ها في مابين همچنان ادامه يابد .

وي با اشاره به اينكه ايران در صدد است تا پرونده اش درآژانس بسته شود اظهار داشت :    بسته شدن پرونده به اين معنا نيست كه باب گفتگو و كار كارشناسي ويا مسئله اعزام كارشناس بسته شود،  اين مسئله در روابط همه كشورها با آژانس مد نظر قرار گرفته مي شود ، چنانچه در سال گذشته چيزي در حدود 40 بار ژاپن مورد بازرسي قرار گرفته است و الان هم با برزيل بحثهاي جدي در اين زمينه وجود دارد .

وي تصريح كرد : ما نمي گوئيم كه پرونده  مطلقا بسته شود چرا كه ما عضو آژانس هستيم و ادامه همكاريها همچنان  استمرار خواهد يافت. هدف ما اين است كه هربار اين پرونده در دستور  كار آژانس قرار نگيرد و هر بار قطعنامه هايي عليه ايران اتخاذ نشود كه دست مايه كار رواني و تبليغي مخالفين نظام اسلامي باشد   وگرنه  بحث همكاري و ارتباط كارشناسي، فني و عادي استمرار داشته باشد و ايران  هيچ نگراني در اين زمينه  ندارد و خواهان استمرار آن هست .

وي در خصوص نشست آتي شوراي حكام گفت : هيچ بهانه اي براي موضع گيري و يا قطعنامه شديدي عليه ايران  وجود ندارد  چون هر كاري كه خواستند ايران انجام داده است و بنابراين با اين پيشينه و زمينه ما نگراني خاصي نداريم ولي تجربه اجلاس  قبلي نشان مي دهد كه هميشه فشارهاي سياسي مي آيد و گاهي ممكن است  روند  فني ،  حقوقي و تكنيكي تحت فشارهاي سياسي قرار گيرد .

کد مطلب 82584

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