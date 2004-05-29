هيچ بهانه اي براي موضع گيري و يا قطعنامه شديد عليه ايران وجود ندارد

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : موضوع برنامه هاي هسته اي ايران در دو سطح در حال پيگيري است سطح اول، سطح تكنيكي، حقوقي و فني است و يك امر عادي با شدت و ضعف متنوع و در مجموع يك ارتباط عادي بين ايران به عنوان عضو آژانس به شمار مي آيد و اين مسئله با بقيه كشورها عضو هم كم و بيش وجود دارد براي مثال با ژاپن، آلمان و برزيل مقداري شديدتر و با برخي كشورها عادي است .

قشقاوي تصريح كرد : اين سطح همكاري ايران با آژانس و اين پروسه از نظر جمهوري اسلامي ايران استمرار خواهد يافت وايران مايل است كه در يك وضعيت عادي با آژانس همكاري كرده و تا الان اين همكاري ادامه داشته است ، براي مثال بازرسان مكرر آمده و رفته اند و هم نوع همكاري با آنها صورت گرفته است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم افزود : ما مي گوئيم كه هر چه زودتر پرونده هسته اي ايران بسته شود يعني ازشرايط نيمه اضطراري و غيرعادي به حالت عادي برگردد و امكان اين كار، با تداوم همكاري ها و اعتماد سازيهاي متقابل بين ايران و آژانس وجود دارد .

اين كارشناس سياسي تصريح كرد : دومين سطح همكاريها، سطح سياسي و به قولي بخش ديگري از مخصمه و گرفتاري است كه عمدتا سردمدار اين ماجرا آمريكا است و عموما دنبال حلقه اي از تدوام حلقه هاي موضع گيري هاي آمريكا عليه ايران تلقي مي شود وماهيت تكنيكي و حقوقي ندارد و داراي ماهيت رواني، تبليغي است و شدت و ضعف آنها وابسته زمان است ، يعني زماني كه آژانس اجلاس دارد اين كار رواني سياسي و موضع گيري هاي تند آمريكايي شديد مي شود و زماني كه اجلاس نباشد كاهش پيدا مي كند ، از اول هم آمريكا دنبال اين مسئله بود تا پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود ولي موفق نشدند و هم چنان پيگيراين مسئله هستند .

قشقاوي گفت : آنچه كه براي ايران مهم است سطح اول كاريعني فني - حقوقي و تكنيكي است ما مصمم به تداوم همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي كه مورد توافق ما با سه كشوراروپايي نيز است ، هستيم و در چارچوب اين پروسه تلاش مي كنيم كه اعتماد سازي و همكاري ها في مابين همچنان ادامه يابد .

وي با اشاره به اينكه ايران در صدد است تا پرونده اش درآژانس بسته شود اظهار داشت : بسته شدن پرونده به اين معنا نيست كه باب گفتگو و كار كارشناسي ويا مسئله اعزام كارشناس بسته شود، اين مسئله در روابط همه كشورها با آژانس مد نظر قرار گرفته مي شود ، چنانچه در سال گذشته چيزي در حدود 40 بار ژاپن مورد بازرسي قرار گرفته است و الان هم با برزيل بحثهاي جدي در اين زمينه وجود دارد .

وي تصريح كرد : ما نمي گوئيم كه پرونده مطلقا بسته شود چرا كه ما عضو آژانس هستيم و ادامه همكاريها همچنان استمرار خواهد يافت. هدف ما اين است كه هربار اين پرونده در دستور كار آژانس قرار نگيرد و هر بار قطعنامه هايي عليه ايران اتخاذ نشود كه دست مايه كار رواني و تبليغي مخالفين نظام اسلامي باشد وگرنه بحث همكاري و ارتباط كارشناسي، فني و عادي استمرار داشته باشد و ايران هيچ نگراني در اين زمينه ندارد و خواهان استمرار آن هست .

وي در خصوص نشست آتي شوراي حكام گفت : هيچ بهانه اي براي موضع گيري و يا قطعنامه شديدي عليه ايران وجود ندارد چون هر كاري كه خواستند ايران انجام داده است و بنابراين با اين پيشينه و زمينه ما نگراني خاصي نداريم ولي تجربه اجلاس قبلي نشان مي دهد كه هميشه فشارهاي سياسي مي آيد و گاهي ممكن است روند فني ، حقوقي و تكنيكي تحت فشارهاي سياسي قرار گيرد .

