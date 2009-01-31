بررسی وضعیت 2480 طرح خود اشتغالی روستایی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد علی بابایی صبح امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان گفت: اعتباری بالغ بر 5 هزار و 380 میلیون ریال برای اجرای این طرح ها تسهیلات پرداخت شده است که عمده تسهیلات ارائه شده از محل اعتبارات صندوق مهر رضا بوده است.

بابایی گفت: از 332 طرح اشتغالزایی به اجرا در آمده در روستاهای استان همدان ، 30 به تعهدات خود عمل نکرده اند که از این تعداد 15 طرح مربوط به شهرستان بهار، چهار طرح مربوط به کمیته امداد امام(ره) شهرستان ملایر، 2 طرح مربوط به اسد آباد و 3 طرح درکبودرآهنگ بوده است.

وی گفت: حدود 97 درصد طرح ها فعال گزارش شده اند و سه درصد آنها با مشکلاتی همراه بوده است.

مسئول کمیته نظارت بر بنگاه های زود بازده استان همدان تصریح کرد: 181 مورد از طرحهای بازدیدی خصوصی و 18 مورد طرح تعاونی بوده است.

بابایی فعالیت بخش تعاون را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: از نظر دستگاهی، طرحهای تعاون و مسکن و از نظر بانکی، بانک صنعت و معدن و بانک تجارت و مسکن کنترل بهتری داشته اند.

بابایی در پایان گفت: در اجرای این طرح ها برای 699 نفر ایجاد شغل تعهد شده بود که برای 488 نفر شغل ایجاد شده است.