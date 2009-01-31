قانون آموزشگاه های علمی و آزاد دچار نواقص جدی است

مهدی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره نحوه نظارت بر آموزشگاههایی که مجوز علمی یا زبان دارند ولی در هر دو عرصه بدون اخذ مجوز فعالیت می کنند گفت: قطعا ناظران ما در بازدیدهای خود به این نکته توجه می کنند که فعالیت آموزشگاهها بر اساس نوع مجوز آنها باشد ولی اگر تخلفاتی وجود دارد قطعا از دید ناظران ما دور مانده است.

بر اساس قانون هر نوع فعالیت و تشکیل کلاس که در قالب مجوز آموزشگاه نباشد غیرمجاز است و بدین معنی است که از صلاحیت مدیریت آموزشگاه خارج است.

مدیر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران افزود: اگر با چنین مواردی برخورد کنیم آن را در شورای نظارت مطرح کرده و تا مرحله تکرار تذکر، توبیخ فعالیتها و لغو مجوز پیش می رویم.

جلالی با بیان اینکه طرح جامع نظارت آموزشگاهها در شهر تهران اجرا می شود افزود: آموزشگاههای متخلف به اماکن نیروی انتظامی برای پلمپ معرفی می شوند ولی ما به صورت حقوقی تنها اجازه برخود و تذکر را با آنها داریم.

بر اساس قانون هر نوع فعالیت و تشکیل کلاس که در قالب مجوز آموزشگاه نباشد غیرمجاز است و بدین معنی است که از صلاحیت مدیریت آموزشگاه خارج است

مدیر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از نحوه عمکرد نیروی انتظامی در پلمپ آموزشگاههای متخلف انتقاد کرد و گفت: ما نیز از این جریان گله مندیم که آموزشگاهی را متوقف می کنیم ولی آنها دو تا کوچه بالاتر دوباره اقدام به فعالیت می کنند. با این همه ما نظارت خود را انجام می دهیم و حکم توقف آموزشگاههای متخلف را صادر می کنیم.





نظارتی بر مدرک تحصیلی مدرسان آموزشگاه ها وجود ندارد

جلالی همچنین درباره نحوه نظارت بر مدارک تحصیلی مدرسان آموزشگاههای علمی و آزاد گفت: مسئولیت انتخاب نیرو به طور کامل به مدیر آموزشگاه سپرده شده است و وی با اختیارات خود مدرسان را گزینش و انتخاب می کند.

این در حالی است که بسیاری از نیروهایی که در آموزشگاههای علمی و آزاد تدریس می کنند کسانی هستند که رشته تحصیلی مرتبط با تدریس خود ندارند و مدرک معتبری در دروس مورد تدریسشان ندارند.

مدیر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با پذیرش اینکه قطعا مشکلاتی درباره مدرسان وجود دارد افزود: ولی اگر ناظران ما به این مورد برخورد کنند قطعا به آن رسیدگی می کنند.

معرفی 33 آموزشگاه علمی و آزاد متخلف

مدیر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از گزارش 33 مورد تخلف از آموزشگاههای علمی و آزاد خبر داد و گفت: ناتمامی دوره های آموزشی، شهریه اضافی، واگذاری مجوز به افراد دیگر، حجاب و پوشش کارمندان و کارکنان آموزشگاه از جمله تخلفات موجود است که به آن رسیدگی می کنیم.

جلالی در ادامه به اقبال عمومی مردم نسبت به آموزشگاههای علمی و آزاد معتبر اشاره کرد و گفت: برخی از موسسات آموزشی به دلیل استفاده از مدرسان مجرب و کیفیت آموزشی برتر قطعا از اقبال عمومی مردم طی سالهای متمادی برخوردار می شوند ولی آموزشگاههایی که روش آموزشی به روز و مناسب ندارند و اساتید آنها نیز با تجربه نیستند در ادامه فعالیتهای خود به دلیل عدم استقبال مردم با مشکلات متعددی روبرو شده و در نهایت فعالیت آنها متوقف می شود.