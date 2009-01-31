محیط زیست روز جهانی تالابها را در "پریشان" جشن می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان محیط زیست کازرون، مردم، مسئولان و سازمانهای غیر دولتی فعال و همینطور علاقمندان به محیط زیست را دعوت کرد تا روز 14 بهمن در سمینار تخصصی روز جهانی تالابها در دریاچه پریشان شرکت کنند.

رئیس سازمان محیط زیست کازرون با اشاره به حضور کارشناسان و علاقمندان و مسولان استانی در همایش روز جهانی تالابها گفت: بحثهای داغی این روز از سوی متخصصان مطرح می شود که می تواند به وضعیت تالاب پریشان کمک کند.

مجید خانبازی از حضور کارشناسان ارزیابی که قرار است نظر کارشناسی و فنی خود را برای منتفی شدن ساخت جاده در دریاچه پریشان ارایه دهند خبر داد و اضافه کرد: تیم کارشناسی ارزیابی قرار است با حضور در محل دریاچه پریشان و بررسی شرایط مختلف ریز به ریز مسائل را بسنجند و نظر فنی خود را پیرامون هر نوع فعالیت عمرانی که کوچکترین ضربه ای به حریم و اکوسیستم دریاچه می زند را ارایه دهند ولی این گروه هنوز از سوی سرکار دکتر جوادی به منطقه اعزام نشده اند.

این مسئول در پاسخ به اظهارات دهقان ناصر آبادی نماینده مردم کازرون گفت: ما مقید به قانون هستیم و کار قانونی و مدونی که در قانون اساسی به آن اشاره شده را انجام می دهیم و مانع هر عملی می شویم که با شرایط زیست محیطی و حیات دریاچه پریشان مغایرت داشته باشد. ضمناً ما با توسعه و آبادانی مخالفتی نداریم اما هر کاری باید روی اصول پیش رود.

تیم کارشناسی ارزیابی قرار است با حضور در محل دریاچه پریشان و بررسی شرایط مختلف ریز به ریز مسائل را بسنجند و نظر فنی خود را پیرامون هر نوع فعالیت عمرانی که کوچکترین ضربه ای به حریم و اکوسیستم دریاچه می زند را ارایه دهند مجید خانبازی

این در حالی است که برخی از شنیده ها از تلاش برخی مسئولان برای جلب رضایت سازمان محیط زیست و دادستانی شهر کازرون به منظور لغو دستور توقف جاده سازی در دریاچه پریشان حکایت می کند. گرچه روز گذشته رئیس محیط زیست شهرستان کازرون فارس به خبرنگار مهر در استان فارس گفته است: هم اکنون با نظارت دقیق محیط زیست شهرستان عملیات راهسازی دریاچه پریشان متوقف شده و ادامه کار تنها در صورت دریافت مجوز از سازمان محیط زیست میسر است.مجید خانباری افزوده است:در نقشه سال 53 سازمان محیط زیست در این منطقه فقط یک راه مال رو وجود داشته اما راه خاکی و آسفالت مورد تائید این سازمان نیست و محیط زیست شهرستان کازرون در رابطه با ایجاد هر گونه راه در این منطقه نظارت و کنترل کاملی دارد و اجرای چنین پروژه هایی فقط منوط به بررسیهای کامل کارشناسان سازمان محیط زیست تهران است.

دریاچه پریشان یکی از زیباترین دریاچه‌های آب شیرین ایران است که به نامهای مور، پریشان، شور، کازرون، یون، موز، توز، پریشم، فزشویه، و فامور نیز شناخته می شود. با توجه به اینکه این دریاچه از جمله اکوسیستمهای پایداری است که در اثر عوامل تکتونیک بوجود آمده میلیونها سال است که شرایط خود را حفظ نموده است و دارای 4 گونه ماهی بومی شامل ماهی زردک، ماهی سرخه، ماهی پرک و مار ماهی آب شیرین و همچنین چند گونه ماهی وارداتی نظیر ماهی کپور، ماهی فیتوفالک و آمورمی باشد که در سال 1368 به دریاچه وارده شده است. تنها کپور معمولی با شرایط تالاب سازش پیدا کرده و دوگونه دیگر مشکلات عدیده ای را در تللاب به وجود آورده اند.