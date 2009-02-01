  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ضرورت اختصاص اعتبار ویژه برای طرح اسکان دائم عشایر کشور

ضرورت اختصاص اعتبار ویژه برای طرح اسکان دائم عشایر کشور

تبریز - خبرگزاری مهر: سخنگوی فراکسیون عشایر و نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس خواستار اختصاص اعتبارات ویژه دولت برای طرح اسکان دایم عشایر کشور شد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهر، جامعه عشایری را یکی از اقشار متدین ، ایثارگر و خستگی ناپذیر کشور عنوان کرد و افزود: نقش عشایر سلحشور در پاسداری از کیان اسلامی و دستاوردهای مهم انقلاب در طول عمر پربرکت انقلاب شکوهمند اسلامی برگ زرین ماندگار در تاریخ انقلاب است و همیشه در تمامی صحنه ها وفاداری خود را به نظام و انقلاب ثابت کرده اند.

وی با اشاره به مشکلات گریبانگیر جامعه عشایر کشور اظهار داشت: عدم تسریع در اجرای اسکان دایم عشایر، موانع فروش تولیدات دامی، فراورده های لبنی و صنایع دستی، توزیع نامناسب یارانه‌ها، کمبود علوفه، نامناسب بودن راههای قشلاقی و عشایری از عمده مشکلات گریبانگیر این قشر از هموطنان کشور است.

فتحی پور خواستار تشکیل کمیته ای برای تسریع در حل مشکلات این قشر خدوم و تلاشگر کشور شد و ادامه داد: مشکلات جدی در توزیع آرد عشایری، معارض و اختلاف منابع طبیعی و عشایر، عدم تناسب آمارهای ارائه شده با عملکردها و برنامه های تحقق یافته نیز از دیگر مشکلات و خواسته های جامعه عشایری است .

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از تنظیم نامه ای به رئیس جمهور جهت طرح مشکلات جامعه عشایری جهت تجدید نظر در اختصاص اعتبارات و افزایش وام ، خرید تضمینی محصولات تولید عشایری و اختصاص اعتبارات لازم جهت تسریع در طرح اسکان دائم عشایر خبر داد.

سخنگوی فراکسیون عشایر با اشاره به مسائل و مشکلات عشایر آذربایجان شرقی عشایر این استان را مردمانی فعال و پشتیبان نظام و انقلاب برشمرد و افزود: این قشر زحمتکش همیشه پشتیبان ولایت و انقلاب بوده و در صحنه های تولید و سازندگی و 8 سال دفاع مقدس حضوری موثر داشته است که در این راستا توجه ویژه دولت خدمتگزار را به منظور ارائه خدمات بیشتر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از مناطق محروم را می طلبد.

وی در ادامه منطقه ارسباران را یکی از مناطق عشایری استان برشمرد و با اشاره به پتانسیل های بالقوه این منطقه و نقش تاثیرگذار آن در تولیدات دامی و صنایع دستی ، صنعت ورنی ، جاجیم و گلیم و سایر دستبافت های منحصر به فرد منطقه ، ایجاد نمایشگاه دائمی ورنی را یکی از نیازهای عمومی منطقه برشمرد و خواستار ایجاد این نمایشگاه در منطقه شد.

وی در ادامه با اشاره به جاذبه های بکر گردشگری و عشایری منطقه ثبت آداب و سنن عشایری ارسباران را بعنوان یکی از آثار ماندگار این قشر از خواسته های بحق آنها ذکر کرد و خواستار تشکیل کمیته ای ویژه برای تدوین این آیین ها بعنوان اثر ملی و ایجاد موزه عشایری در کلیبر شد.

کد مطلب 825844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها