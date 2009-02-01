ضرورت اختصاص اعتبار ویژه برای طرح اسکان دائم عشایر کشور

ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهر، جامعه عشایری را یکی از اقشار متدین ، ایثارگر و خستگی ناپذیر کشور عنوان کرد و افزود: نقش عشایر سلحشور در پاسداری از کیان اسلامی و دستاوردهای مهم انقلاب در طول عمر پربرکت انقلاب شکوهمند اسلامی برگ زرین ماندگار در تاریخ انقلاب است و همیشه در تمامی صحنه ها وفاداری خود را به نظام و انقلاب ثابت کرده اند.

وی با اشاره به مشکلات گریبانگیر جامعه عشایر کشور اظهار داشت: عدم تسریع در اجرای اسکان دایم عشایر، موانع فروش تولیدات دامی، فراورده های لبنی و صنایع دستی، توزیع نامناسب یارانه‌ها، کمبود علوفه، نامناسب بودن راههای قشلاقی و عشایری از عمده مشکلات گریبانگیر این قشر از هموطنان کشور است.

فتحی پور خواستار تشکیل کمیته ای برای تسریع در حل مشکلات این قشر خدوم و تلاشگر کشور شد و ادامه داد: مشکلات جدی در توزیع آرد عشایری، معارض و اختلاف منابع طبیعی و عشایر، عدم تناسب آمارهای ارائه شده با عملکردها و برنامه های تحقق یافته نیز از دیگر مشکلات و خواسته های جامعه عشایری است .

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از تنظیم نامه ای به رئیس جمهور جهت طرح مشکلات جامعه عشایری جهت تجدید نظر در اختصاص اعتبارات و افزایش وام ، خرید تضمینی محصولات تولید عشایری و اختصاص اعتبارات لازم جهت تسریع در طرح اسکان دائم عشایر خبر داد.

سخنگوی فراکسیون عشایر با اشاره به مسائل و مشکلات عشایر آذربایجان شرقی عشایر این استان را مردمانی فعال و پشتیبان نظام و انقلاب برشمرد و افزود: این قشر زحمتکش همیشه پشتیبان ولایت و انقلاب بوده و در صحنه های تولید و سازندگی و 8 سال دفاع مقدس حضوری موثر داشته است که در این راستا توجه ویژه دولت خدمتگزار را به منظور ارائه خدمات بیشتر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی از مناطق محروم را می طلبد.

وی در ادامه منطقه ارسباران را یکی از مناطق عشایری استان برشمرد و با اشاره به پتانسیل های بالقوه این منطقه و نقش تاثیرگذار آن در تولیدات دامی و صنایع دستی ، صنعت ورنی ، جاجیم و گلیم و سایر دستبافت های منحصر به فرد منطقه ، ایجاد نمایشگاه دائمی ورنی را یکی از نیازهای عمومی منطقه برشمرد و خواستار ایجاد این نمایشگاه در منطقه شد.

وی در ادامه با اشاره به جاذبه های بکر گردشگری و عشایری منطقه ثبت آداب و سنن عشایری ارسباران را بعنوان یکی از آثار ماندگار این قشر از خواسته های بحق آنها ذکر کرد و خواستار تشکیل کمیته ای ویژه برای تدوین این آیین ها بعنوان اثر ملی و ایجاد موزه عشایری در کلیبر شد.