آماده برگزاری مسابقات آسیایی و جهانی هستیم

نایب رئیس فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دو دستگاه به ارزشی بالای 400 هزار یورو مدتی پیش خریداری شد و پنجشنبه هفته پیش نیز در حاشیه رقابتهای قایقرانی بانوان گرامیداشت دهه مبارک فجر تست شد.

وی در ادامه تصریح کرد: این دو دستگاه در هر سه مسافت 200 متر، 500 متر و 1000 متر نصب شد و در اولین مسابقه رسمی توسط کارشناسان مجارستانی راه اندازی شد.

امینی خاطرنشان کرد: پنج تن از کارشناسان کشورمان در یک دوره آموزشی یک روزه تحت نظریکی از کارشناسان مجارستانی شرکت کردند تا در آینده به طور مستقل بتوانیم این دستگاه ها را راه اندازی کنیم.

وی با اظهار خرسندی از نصب این دو دستگاه در دریاچه آزادی تهران گفت: با راه اندازی این سیستم در کشورمان قایقرانی ایران به آرزوی دیرینه خود رسیده است و بدون هیچ مشکلی آماده برگزاری رقابتهای آسیایی و جهانی باشد.

تجهیزات دستگاه اتوماتیک استارت در سه خط و هرخط 9 لاین از بهترین سازنده این تجهیزات از مجارستان به مبلغ 400 هزار یورو خریداری و توسط کارشناسان مجارستانی نصب شده است. این سیستم ترکیبی از سیستم های پنوماتیک و هیدرولیک است و دارای نگهدارنده هایی هستند که توسط سیستم جریان برق که سرعتی معادل سرعت نور دارد کار می کند و قابلیت استارت یکسان را به ورزشکاران می دهد.