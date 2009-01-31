حرکت اردوغان برشمشیر دولبه سیاست در ترکیه پیچیده و موفق بود

داوود وفایی، کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تحلیل اقدام اخیر رجب طیب اردوغان بر لزوم بازخوانی گذشته این مقام ترک جهت بررسی دقیق حرکت او در اجلاس داووس تاکید کرد.

وی با بیان اینکه رفتار صریح نخست وزیر ترکیه در اجلاس داووس و در حضور رئیس رژیم صهیونیستی دل بسیاری از مسلمانان دنیا را شاد کرد، افزود: همانطور که می دانید این اقدام بازتاب بسیار گسترده ای در سطح بین المللی داشته اما مهمترین بخش این بازتاب، تقدیر گسترده مردم مظلوم غزه از حرکت اردوغان بوده است.

این کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به روابط استراتژیک ترکیه و رژیم صهیونیستی در حوزه های مختلف، ادامه داد: ترکیه از جمله کشورهای متفق اسرائیل در منطقه خاورمیانه است و همین امر باعث تعجب بسیاری از ناظران اتفاق اخیر شد که چطور ممکن است نخست وزیر کشوری که روابطی نزدیک با تل آویو دارد با رئیس رژیم صهیونیستی چنین برخورد تندی را کرده و پس از انتقاد صریح از اقدامات او، به نشانه اعتراض جلسه را نیز ترک کند.

وفایی همچنین گفت: سئوال مذکور را باید با بررسی گذشته و پیشینه شخصیتی نخست وزیر کنونی ترکیه پاسخ گوئیم؛ نکته اینجاست که رجب طیب اردوغان در دوران جوانی و در جریان حرکت های اسلامی ترکیه، حضوری جدی و فعال داشته و حتی در دهه هفتاد میلادی با حضور در تشکیلات اتحادیه ملی دانشجویان ترک (MTTB) به حمایت از حرکت امام خمینی(ره) در ایران آن روز می پرداخته است.

وی در ادامه اظهار داشت: گروهی که اردوغان در آن دوران به فعالیت در آن می پرداخت، گروهی بود که علاوه بر حمایت از حرکت اسلامی ایران، به مقابله و رویارویی با گروه های ملی گرا و لائیک ترکیه نیز مشغول بود و جالب اینکه نخست وزیر کنونی ترکیه از عناصر اصلی این حرکت هم محسوب می شده است؛ به هر حال شخصیت اردوغان، تحت تاثیر آموزه های امام خمینی (ره) شکل گرفت.

این کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به روند ورود اردوغان به عرصه سیاست کشور ترکیه پس از دوران حضور موفقش در شهرداری استانبول، افزود: اردوغان در این دوران به واسطه اقداماتی که در جهت مقابله با سیستم لائیک کشور ترکیه انجام داد حتی چندین مرتبه دادگاهی شد اما نهایتا به واسطه محبوبیتی که در دوران شهرداری استانبول بدست آورد و پس از تشکیل آک پارتی توانست به نخست وزیری ترکیه برسد و تا کنون هم اقدامات قابل قبول و خوبی در جهت تقویت منافع مسلمانان در این کشور ترتیب داده است.

وفایی مسیر سیاسی حرکت نخست وزیر مسلمان ترکیه را مسیری پیچیده دانست و ادامه داد: حقیقت این است که اردوغان و یارانش به رغم دشواری های فراوان در پی ایجاد موازنه ای بین دو سوی غربی و شرقی مقابل خود بر آمده اند؛ بر این اساس دولت اردوغان به عنوان نخست وزیر کشوری که از دهه 50 میلادی به عضویت ناتو در آمده، حرکتی دشوار بر لبه تیزی را در پیش گرفته که یک سوی آن ناتو و سوی دیگر آن کشورها و جریانات اسلامی قرار دارند.

وی همچنین درباره تاثیر اقدام اخیر اردوغان بر مناسبات آتی تهران - آنکارا گفت: به هر حال مردم ترکیه، مسلمان هستند و در مسائل مربوط به فلسطین و اسرائیل همواره طرف مظلومان فلسطینی را گرفته اند اما نباید فراموش کنیم که در سیستم کلی حاکم بر ترکیه، نوعی اتحاد استراتژیک با رژیم صهیونیستی تعریف شده است؛ در این خصوص توجه به موضع اخیر سفیر اسرائیل در آنکارا مبنی بر بی تاثیر بودن حرکت اردوغان بر روابط آنکارا - تل آویو قابل توجه است.