149 پروژه در شهرستان رفسنجان کلنگ زنی می شود

سیف الله امینی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: این طرحها شامل 15 طرح صنعتی از جمله کارخانه کاشی و سرامیک فخار، طرح توسعه کاشی و سرامیک برلیان، کارخانه گویهای فولادی شرکت نورد آلیاژ کاران کویر با هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: گازرسانی به 12 روستا با اعتباری بالغ بر 340 میلیارد ریال و شروع عملیات گازرسانی به هشت روستا با اعتباری معادل 280میلیارد ریال از دیگر طرحهای دهه فجر در رفسنجان است.

امینی زاده افزود: در زمینه گسترش ورزش و اماکن ورزشی نیز از دو سالن حجاب و عدالت در رفسنجان و دو سالن ورزشی و دو زمین چمن نیز در بخش نوق بهره برداری خواهد شد.

وی عنوان کرد: 82 طرح عمرانی شامل افتتاح بهسازی و روکش آسفالت هفت کیلومتر ورودی رفسنجان، 11 طرح مخابراتی، طرح های آبرسانی، تعاون مسکن انجام خواهد شد.

فرماندار رفسنجان عنوان کرد: 6 طرح کشاورزی از جمله آبیاری قطره ای، گلخانه ای و واحد های دامی نیز در بخش کشاورزی افتتاح می شوند.

