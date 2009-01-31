"بازسازی اندیشه دینی در اسلام" به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که صاحبنظران بلندپایه آن را بارزترین اثر در زمینه بازفهمی آموزه های اسلامی دانسته اند شامل هفت سخنرانی اقبال لاهوری است که در دانشگاه های شبه قاره ایراد شده است.

به عقیده مترجم، کتاب بازسازی اندیشه دینی اثر فلسفی متینی در بازنگری اندیشه های بنیادی اسلام و مبین بینش وسیع اقبال نسبت به مفاهیم دینی براساس دانش نوین است

این کتاب معلوم می دارد که اقبال نگاهی کاملا متفاوت از دین اندیشان پیش از خود داشته و براین عقیده بوده که سلامت درخت دین در صحت ریشه های آن است.

از همین رو در هفت فصل این کتاب که در 350 صفحه منتشر خواهد شد می کوشد تا مبانی دینی را براساس عقل نوین بازنگری کند.

