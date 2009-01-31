اندونزی نخستین اوراق بهادار اسلامی خود را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رحمت ولووانتو یکی از مقامات ارشد در وزارت اقتصاد اندونزی از صدور این اوراق بهادار با شمار سریال 001 خبر داد.

اندونزی در آوریل سال 2008 به کشورهای صادر کننده اوراق بهادار اسلامی پیوست و قانونی را تصویب کرد که به موجب آن فروش اوراق بهادار اسلامی در داخل و خارج از کشور مجاز شمرده می شود.

بازار اوراق بهادار اسلامی طی هشت سال تا سال 2008 به 9/111 میلیارد دلار رسیده و انتظار می رود اوراق بهادار سال 2008 و 2009 حدود 69 حدود میلیارد دلار به ارزش این بازار اضافه کند.

بانکهای اندونزی نیز برای پیوستن به صنعت بانکداری اسلامی که می تواند به فروش میلیونها اوراق بهادار در کشورهای همسایه منتهی شود، ابراز تمایل کرده اند.

بانک پی تی اندونزی به عنوان یکی از وام دهندگان بزرگ این کشور اعلام کرده درنظر دارد 50 میلیون دلار از اوراق بهادار مالزی را امسال در اندونزی به فروش برساند.

اقتصاد اسلامی یکی از بخشهای صنعت اقتصاد جهانی است که به سرعت درحال رشد است. صنعت بانکداری اسلامی که از سه دهه پیش آغاز شد به رشد چشمگیری رسیده و توجه سرمایه گذاران و بانکداران بسیاری در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.

درحال حاضر حدود 300 بانک اسلامی و مؤسسه مالی سراسر جهان وجود دارد که دارایی های آنها تا سال 2013 به یک تریلیون دلار خواهد رسید.