حملات به خاک پاکستان احساسات ضد آمریکایی را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، " یوسف رضا گیلانی" در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس گفت: حملات آمریکا به خاک پاکستان درحال برانگیختن احساسات ضد آمریکایی است. از این رو، این حملات سودمند نیست، بلکه زیانبار است.

گیلانی به این مسئله اشاره کرد که نظامیان آمریکایی به مدت چندین سال در افغانستان جنگیده اند و هیچ پیشرفتی در این کشور ایجاد نشده و اوضاع بدتر هم شده است.

وی همچنین از سفر "ریچارد هالبروک" نماینده ویژه آمریکا در پاکستان و افغانستان، به اسلام آباد در 9 فوریه ( 21 بهمن ماه) خبر داد.

گفتنی است که حملات هواپیماهای آمریکایی به مناطق مرزی در داخل خاک پاکستان خشم عمومی و مخالفت شدید مقام های این کشور را در پی داشته است.

مقام های این کشور پس از به قدرت رسیدن " باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در نخستین درخواست خود از او خواستند تا به این حملات خاتمه دهد، اما اوباما و " جوزف بایدن " معاون وی بار دیگر بر ادامه این حملات تاکید کردند.

