آمریکا قرارداد بلک واتر را تمدید نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام ارشد ناشناس آمریکایی گفت:" قرارداد شرکت بلک واتر در عراق تمدید نخواهد شد، زیرا به هر حال به آنها اجازه عملیات در عراق داده نخواهد شد."

وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی گزینه هایی برای محافظت از دیپلماتهای خود پس از رد مجوز عملیات بلک واتر از سوی عراق است.

شرکت امنیتی بلک واتر از جمله شرکتهایی بود که به سبب عقد قرارداد با وزارت امورخارجه آمریکا به بهانه کمک در برقراری امنیت در عراق وارد این کشور شد، اما کارمندان این شرکت به جای عمل به وظایف خود در اموری همچون قاچاق سلاح و کشتار بی علت شهروندان عراقی شرکت می کردند.

در دسامبر سال 2007 میلادی، 17 نفر از مردم عراق که عمدتا زن و کودک بودند، در اثر شلیک گلوله ازسوی ماموران شرکت بلک واتر کشته شدند.

ماموران این شرکت پس از این حادثه اعلام کردند که در روز حادثه و پس از آنکه با حمله افراد ناشناس مواجه شدند اقدام به گشودن آتش کرده اند.

