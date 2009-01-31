چماق خصوصی سازی بر سر فوتبال / حمایت نمی شوند

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ما در بازی مقابل داماش از حیث نتیجه گیری خوب عمل کرد اما نتوانست آنطور که باید و شاید خوب بازی کند. بازی کیفیت فنی بالایی نداشت که متاثر از جو سنگین مسابقه و استرس بالای بازیکنان داماش بود. داماش جایگاه نامناسبی در انتهای جدول دارد و برای رهایی از منطقه خطر با استرس و فشار بالا به دنبال 3 امتیاز دیدارهای باقیمانده از لیگ است.

وی با بیان اینکه به عنوان مربی تیم برنده نمی تواند از عملکرد تیمش در بازی مقابل داماش ناراضی باشد، به طرح موضوعی پرداخت که بحث روز ورزش کشور است. سرمربی باتجربه تیم فوتبال راه آهن شهرری ضمن اشاره به حضور بخش خصوصی در فوتبال کشور افزود: تعجب می کنم چرا کسی حضور مغتنم امیر عابدینی، شفیع زاده ها و فرمان کریمی که امروز در گوشه زندان است را قدر نمی داند. چرا کسی به بخش خصوصی توجه نمی کند؟

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: امروز مرد باتجربه ای چون امیرعابدینی با تجربه سالها فعالیت در فوتبال کشور پا به عرصه باشگاهداری نهاده است اما تیمش به جای پیشرفت به سمت بحران می رود. او هم مانند خیلی از مدیران دیگری که در بخش خصوصی آمدند فقط هزینه کرده و نتیجه و بازگشت سرمایه نداشته است. حضور عابدینی، استانکو و عبدی در فوتبال کشور یک نعمت است که با بی توجهی و حمایت نشدن از بین می روند.

یاوری از مسئولان ورزش کشور خواست در این باره فکری اساسی اتخاذ کنند و با چاره اندیشی به یاری بخش خصوصی بیایند. وی با تاکید بر این موضوع افزود: همه از سرمایه گذاری بخش خصوصی در فوتبال می گویند. اما هیچ کس به آن اشاره نمی کند که وقتی حمایت نباشد سرمایه گذار بخش خصوصی باید چه کند؟ اگر حمایت نباشد سرمایه گذار حتی اگر پولش از پارو هم بالا برود نه تنها نفعی نمی برد بلکه سرمایه‌اش هم بر باد می رود.

وی خاطرنشان کرد: مگر فرمان کریمی نبود که برای بنیان گذاشتن تیم شیرین فراز کرمانشاه 15 میلیارد تومان هزینه کرد. امروز همین فرمان کریمی گرفتار زندان است و آنهایی که از کنار او سود سرشار بردند سراغش را هم نمی گیرند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری در ادامه اذعان داشت: ما داماش را بردیم چه اتفاقی افتاد؟! حتی اگر داماش هم راه آهن را شکست می داد، اتفاق خاصی رخ نمی داد. ای کاش به جای زدن چماق خصوصی سازی بر سر فوتبال کشور یک بار برای همیشه به مشکل همین چند تیم خصوصی که در لیگ هستند رسیدگی می شد.

یاوری با بیان اینکه به شرایط تیم راه آهن در جدول رده بندی توجه نمی کند، در خصوص دلایل رشد این تیم گفت: ما یک هیئت مدیره همراه و همدل داریم. یک مدیر اهل فوتبال باشگاه را اداره می کند که شب و روز کنار بازیکنان است و جمعی از بازیکنان با فرهنگ که انسجام، دوستی و صمیمت آنها رمز موفقیت تیم راه آهن است.