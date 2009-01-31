  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۲۶

پرویز مظلومی:

ارتفاع زیاد همدان از سطح دریا برای مس مشکل ساز خواهد شد

ارتفاع زیاد همدان از سطح دریا برای مس مشکل ساز خواهد شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس کرمان با اشاره به غیبت چندین بازیکن مس در هفته جاری مقابل پاس همدان گفت: مهمترین مشکل صنعت مس در دیدار مقابل پاس همدان ارتفاع زیاد این شهر از سطح دریاست.

مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مشکل عمده مس در همدان ارتفاع زیاد این شهر از سطح دریاست که روی شرایط جسمی بازیکنان سایر تیمها تاثیر منفی می گذارد.

وی تصریح کرد: بازیکنان مس در هفته گذشته تمرینات مناسبی را پشت سرگذاشته اند و به هماهنگی مطلوبی رسیده اند.

وی گفت: در این دیدار چهار بازیکن کلیدی مس غیبت دارند بطوریکه مهدی کیانی چپ پا همچنان مصدوم است و تا 2 تا 3 هفته دیگر قادر به همراهی تیم نخواهد بود و ادینهو و جلال امیدیان نیز سه اخطاره هستند و درکنار این بازیکنان حسین خانی کاپیتان تیم نیز به دلیل دریافت کارت قرمز نمی تواند مس را در همدان همراهی کند.

وی افزود: در بازیهای پایانی دیدارها بسیار مشکل تر خواهند شد و دیدارها با حساسیت بیشتری دنبال می شوند.

وی گفت: در خط حمله و خطوط میانی جای دو بازیکن تاثیر گذار در مس خالی است اما به دلیل شرایط مالی باشگاه نتوانستیم در نیم فصل بازیکن جذب کنیم.

مظلومی افزود: تیم پاس از تیمهای جنگنده و خوب لیگ برتر است و نباید به موقعیت تیمها در جدول نگاه کرد زیرا جنگ قرار گرفتن در رده های بالای جدول در نیم فصل دوم جدی تر شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط دو تیم اگر بازیکنان مس در خط حمله در ضربات آخر با دقت بیشتری عمل کنند نهایتا با دست پر به کرمان باز خواهیم گشت.

 

کد مطلب 825875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها