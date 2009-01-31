ارتفاع زیاد همدان از سطح دریا برای مس مشکل ساز خواهد شد

مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مشکل عمده مس در همدان ارتفاع زیاد این شهر از سطح دریاست که روی شرایط جسمی بازیکنان سایر تیمها تاثیر منفی می گذارد.

وی تصریح کرد: بازیکنان مس در هفته گذشته تمرینات مناسبی را پشت سرگذاشته اند و به هماهنگی مطلوبی رسیده اند.

وی گفت: در این دیدار چهار بازیکن کلیدی مس غیبت دارند بطوریکه مهدی کیانی چپ پا همچنان مصدوم است و تا 2 تا 3 هفته دیگر قادر به همراهی تیم نخواهد بود و ادینهو و جلال امیدیان نیز سه اخطاره هستند و درکنار این بازیکنان حسین خانی کاپیتان تیم نیز به دلیل دریافت کارت قرمز نمی تواند مس را در همدان همراهی کند.

وی افزود: در بازیهای پایانی دیدارها بسیار مشکل تر خواهند شد و دیدارها با حساسیت بیشتری دنبال می شوند.

وی گفت: در خط حمله و خطوط میانی جای دو بازیکن تاثیر گذار در مس خالی است اما به دلیل شرایط مالی باشگاه نتوانستیم در نیم فصل بازیکن جذب کنیم.

مظلومی افزود: تیم پاس از تیمهای جنگنده و خوب لیگ برتر است و نباید به موقعیت تیمها در جدول نگاه کرد زیرا جنگ قرار گرفتن در رده های بالای جدول در نیم فصل دوم جدی تر شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط دو تیم اگر بازیکنان مس در خط حمله در ضربات آخر با دقت بیشتری عمل کنند نهایتا با دست پر به کرمان باز خواهیم گشت.