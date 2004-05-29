مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي پس ازجام جايزه بزرگ مجارستان

به گزارش خبرنگار" مهر" كادرفني تيم ملي كشتي فرنگي ايران قصد دارد پس ازبررسي نتايج كشتي گيران اين رشته درمسابقات قهرماني دانشجويان جهان وجام جايزه بزرگ مجارستان دروزنهايي كه نيازبه برگزاري مسابقه انتخابي باشد، رقابتهايي را برگزار كند.

براساس شنيده ها، يكي ازوزنهايي كه پس ازجام جايزه بزرگ مجارستان درآتن مسابقه انتخابي برگزارمي شود، وزن 120 كيلوگرم خواهد بود.

حضور3 مدعي دراين وزن به نامهاي عليرضا غريبي، پيام زرين پور وسجاد برزي باعث شده است تا كادرفني تيم ملي كشتي فرنگي تصميم بگيرد، درصورتيكه جام هاي بين المللي نتوانست درشناخت ملي پوش سنگين وزن كشتي فرنگي آنها را كمك كند، دست به برگزاري يك دوره مسابقه انتخابي بزنند.

گفتني است: بازگشت پيام زرين پوربه ايران( كشتي گيري كه براي ادامه تحصيل درآمريكا زندگي مي كند) باعث ايجاد انگيزه بيشتر و حساس شدن رقابت 3 مدعي اين وزن براي بدست آوردن پيراهن تيم ملي شده است.