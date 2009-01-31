برای 33 هزار هکتار از اراضی ملی املش سند مالکیت صادر شد

رئیس منابع طبیعی شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان املش دارای 37 هزار اراضی ملی است که تا به امروز برای 33 هزار هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت اخذ و به زودی برای هزار و 800 هکتار دیگر نیز سند صادر خواهد شد.

وی متذکر شد: همچنین از آغاز مهر ماه سال 87 تاکنون نزدیک به پنج هکتار از عرصه های ملی شهرستان املش در راستای اجرای احکام صادره قضایی رفع تصرف و خلع ید شده اند.

آراسته در ادامه به پیشرفت 80 درصدی اجرای طرح مراقبت و حفاظت از جنگلکاری سنواتی در سال جاری در شهرستان املش اشاره کرد و افزود: این طرح در سطح 700 هکتار از اراضی شهرستان در حال اجرا است.

این مسئول بیان داشت: همینطور در سال 87 بیش از 102 هکتار از عرصه های ملی شهرستان املش جنگلکاری می شود که با توجه به آغاز فصل کاشت نهال از اوائل زمستان تاکنون این پروژه 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

آراسته خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت به 76 فقره از پرونده مربوط به فعالیتهای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در محاکم قضایی رسیدگی شده و منجر به صدور رای شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی یادآورشد:از آغاز مهر ماه سال جاری تاکنون 363 اصلح انواع چوب آلات قاچاق به حجم 24 متر مکعب در شهرستان املش کشف و ضبط شده است.