اينديپندنت:طرح خروج از غزه شارون در كابينه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ايند يپند نت، شارون سعي مي كند اين طرح از جذابيت بيشري برخوردار شود كه از اين طريق نظر حزب ليكود را جذب كند.

اين روزنامه افزود، شارون پيش از اين اعلام كرده بود كه قصد دارد به عنوان اولين مرحله از طرح يازبيني شده خروج از غزه، سه شهرك از 21 شهرك يهودي نشين در غزه را تخليه كند.

به نوشته اين روزنامه طرح آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي براي عقب نشيني يك جانبه از نوار غزه و چهار شهرك صهيونيست نشين در كرانه باختري در همه پرسي ماه گذشته حزب ليكود با اكثريت آرا رد شد.

سه تا از وزيران كابينه رژيم صهيونيستي كه از اعضاي حزب تندرو هستند شامل ، وزير دارايي، وزير آموزش و پرورش و وزير امور خارجه با طرح آريل شارون نخست وزير اسراييل مخالف هستند.

وزيد دارايي شارون تلاش مي كند تا طرح يك جانبه شارون را به طوركامل ازبين ببرد او كاملا با طرح شارون مخالف است زيرا او به دنبال كسب قدرت است.

گفتني است آريل شارون تصميم دارد طرح يكجانبه خروج ازباريكه نوارغزه را درنشست هفتگي با هيات وزيران كه قرار است روزيكشنبه (فردا) برگزار شود، مطرح كند.