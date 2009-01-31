مصر درباره بازسازی غزه نشست برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "حسام زکی" سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، با اعلام این مطلب در ادامه گفت : مصر در تاریخ 2 مارس میزبان یک نشست بین المللی برای بازسازی خرابیهای غزه است که در جریان حملات 22 روزه اسرائیل به این منطقه آسیب دیده اند.

سخنگوی وزیر امور خارجه مصر در ادامه از آغاز رایزنیهای قاهره با سایر کشورها برای برگزاری این نشست و دعوت از مقامات آنها برای حضور در قاهره خبر داد.

به گفته زکی، این نشست در تعامل کامل با تشکیلات خودگردان فلسطین و با هدف تامین هزینه های مورد نیاز برای بازسازی ویرانهای غزه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، نشست ذکر شده در سطح وزیران امور خارجه کشورها برگزار خواهد شد.

نشست مصر در حالی برگزار خواهد شد که یونیسف ( صندوق کودکان سازمان ملل متحد ) زیانهای مستقیم اقتصادی وارد شده به نوار غزه را بالغ بر یک میلیارد و 900میلیون دلار آمریکا اعلام کرده است.